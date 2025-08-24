El Atlético Pantoja supera 1-0 a la O&M en la LDF

El club Atlético Pantoja venció un gol por cero a los universitarios de OyM en el estadio Panamericano de San Cristóbal en el duelo de equipos de la capital por la jornada cuatro de la LDF 2025-2026.

En los primeros minutos del encuentro Pantoja fue más que los omeyanos, creando ocasiones claras de gol y haciendo trabajar al máximo al arquero universitario Iraitz Gelbentzu.

El goleador fue el colombiano Fabricio Moreno, quien anotó al minuto treinta y cuatro tras una jugada de equipo en donde más de cinco jugadores de Pantoja tocaron el balón antes de que Moreno anotase.

La tropa dorada de OyM cambió de rol en el segundo tiempo y fueron ellos que tuvieron las oportunidades de conseguir el tanto del empate. Los guerreros jugando a la contra aguantaron el resultado en todo momento.

Este representó la tercera victoria en forma consecutiva para los dirigidos por el venezolano Monsalve y suman nueve puntos en cuatro jornadas. Para OyM fc es la primera derrota del torneo y tienen siete unidades.

De su parte en el estadio Cóndor de la ciudad de La Vega, el Atlético San Cristóbal obtuvo su primer punto del torneo tras empatar sin goles ante el Atlético Vega Real.

Sin dudas ha sido el mejor encuentro de los sancristobalenses en lo que va de temporada en la LDF. Desplegaron un gran esfuerzo físico y un juego defensivo ordenado, teniendo como figura al arquero Christopher Japa.

Pese a empatar los veganos vuelven a sumar tras dos derrotas al hilo y ahora cuentan con cuatro puntos al igual que Jarabacoa fc.

Luego de cuatro fechas el debutante Salcedo fc es el único invicto y líder del torneo con 10 puntos, Cibao y Pantoja le siguen con 9, OyM con siete, Moca tiene 6, Delfines 5 puntos, Jarabacoa y Atlético Vega Real 4 y Atlántico y San Cristóbal ambos 1 punto.