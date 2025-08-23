Spencer Torkelson da H4 y los Tigres ganan 5to. al hilo

Spencer Torkelson disparó un jonrón para ayudar a los Tigres de Detroit a ganar su quinto juego consecutivo, al derrotar el sábado 4-2 a los Reales de Kansas City.

Los equipos llegaron al partido con los mejores récords de la Liga Americana en agosto. Detroit ha ganado nueve de sus últimos 10 partidos.

Chris Paddack (5-11) consiguió su segunda victoria como Tigre, permitiendo una carrera en cinco entradas.

Michael Wacha (8-10) vio interrumpida su racha ganadora de cuatro aperturas, permitiendo tres carreras y ocho hits en seis entradas.

Los Tigres tomaron la delantera con un doblete productor de Jake Rogers en el tercero, pero Vinnie Pasquatino conectó un doblete que impulsó a Bobby Witt Jr. en el cuarto.

Torkelson conectó su jonrón número 27 para poner el marcador 2-1 en el cuarto, y Rogers le dio a Detroit una ventaja de dos carreras con un sencillo productor en el quinto.

Sin embargo, Witt conectó un jonrón ante el relevista de los Tigres, Troy Melton, en el sexto para poner a los Reales en 3-2.

Witt conectó sencillo con un out en la octava, tomó segunda gracias al error de Riley Greene y avanzó a tercera gracias al roletazo de Pasquatino de regreso al montículo. AJ Hinch trajo a Will Vest, quien ponchó a Maikel García para cerrar la entrada.

Andy Ibáñez puso el marcador 4-2 con un jonrón como emergente en la octava. Vest terminó la serie para su 19.º salvamento.