Salcedo FC gana y sigue invicto, Delfines logra primer triunfo

Daniel Jamesley, goleador del Salcedo FC.

El onceno representativo de Salcedo Fc logró su tercer triunfo de la liga LDF 25-26 tras vencer un gol por cero a Jarabacoa fc en el estadio Domingo Polonia de la provincia Hermanas Mirabal.

El único gol del encuentro fue obra del ariete Daniel Jamesley al minuto cincuenta y cuatro tras una excelente jugada en conjunto.

Para Jamesley es el sexto tanto del campeonato en cuatro fechas.

Los salcedenses llegaron a diez puntos fruto de tres victorias y un empate. De su parte Jarabacoa suma cuatro puntos.

Por otro lado en el estadio Moca 85 el equipo de Delfines del Este consiguió su primera victoria del torneo.

Los rojiblancos vencieron a Moca un gol por cero con diana del extremo Yonier Hurtado al cuarenta y dos. Delfines llegó a cinco puntos y Moca se mantuvo en seis.

La jornada culmina este domingo con los partidos entre Club Atlético Pantoja y OyM fc en el Panamericano de San Cristóbal y en el Cóndor de La Vega el Atlético Vega Real recibe al Atlético San Cristóbal.

