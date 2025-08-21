Manny Machado remolca tres en el triunfo de los Padres sobre los Gigantes

El dominicano Manny Machado impulsó tres carreras contra Justin Verlander y los Padres de San Diego vencieron el jueves 8-4 a los Gigantes de San Francisco.

Los Padres ganaron tres de cuatro a los Gigantes y han ganado tres seguidos antes de un segundo enfrentamiento consecutivo de fin de semana contra los campeones defensores de la Serie Mundial, los Dodgers de Los Ángeles. Los Ángeles barrió a los Padres el fin de semana pasado en el Dodger Stadium y llega con una ventaja de un juego en la División Oeste de la Liga Nacional.

El dominicano Rafael Devers de San Francisco conectó un jonrón de 435 pies contra Dylan Cease (6-11) al comenzar la sexta entrada y Willy Adames, también dominicano, lo siguió con uno de 400 pies, también al centro-derecha.

Los Gigantes tomaron una ventaja de 2-0 después de que los Padres jugaron mal tres bolas seguidas para abrir la tercera entrada, las dos primeras por el jardinero derecho dominicano Fernando Tatis Jr.

Cease permitió cuatro carreras y seis hits en cinco entradas, ponchó a siete y dio dos bases por bolas.

Verlander permitió siete carreras y siete hits en cuatro 1/3 entradas.

Por los Gigantes, el venezolano Luis Matos de 4-2 con una anotada.

Por los Padres, los venezolanos Luis Arraez de 4-2 con una anotada y Freddy Fermin de 4-1 con una anotada. El dominicano Ramón Laureano de 4-2 con una anotada y una producida.