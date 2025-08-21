Joel Peguero ve culminada una travesía de 10 años en ruta hacia las Grandes Ligas

El 21 de agosto de 2015, el lanzador derecho Joel Peguero firmó su primer contrato profesional con los Rays como agente libre amateur de 18 años de edad procedente de su natal República Dominicana.

Exactamente 10 años después, Peguero finalmente puede considerarse un jugador de Grandes Ligas.

Los Gigantes seleccionaron al potente lanzador Peguero de Triple-A Sacramento como parte de una serie de movimientos en el roster que anunciaron antes del final de la serie del jueves por la tarde contra los Padres en Petco Park.

San Francisco también subió al jardinero Luis Matos, y el lanzador derecho Kai-Wei Teng y el jardinero Grant McCray fueron enviados a Triple-A Sacramento en dos movimientos correspondientes. Los Gigantes transfirieron al relevista Erik Miller (inflamación del codo izquierdo) a la lista de lesionados de 60 días para liberar un puesto en la plantilla de 40 jugadores para Peguero, quien debutará en las Grandes Ligas cuando tenga su primera oportunidad de tomar la pelota con los Gigantes.

gran sensacion

"Es una sensación increíble", dijo Peguero, de 28 años, el jueves. "Llevaba mucho tiempo esperándolo. Mi sueño se ha hecho realidad".

Los Gigantes necesitaban un brazo fresco debido a la lesión del lanzador derecho Landen Roupp, quien se vio obligado a abandonar el partido del miércoles, derrotado 8-1 ante los Padres, después de torcerse la rodilla izquierda al intentar fildear una línea en la tercera entrada.

Roupp se someterá a un examen de resonancia magnética en San Francisco el jueves por la tarde y se espera que sea colocado en la lista de lesionados el viernes, cuando el zurdo Carson Whisenhunt esté programado para ser llamado de Triple-A Sacramento para enfrentar a los Cerveceros en el American Family Field.

Ha sido un largo camino para Peguero, quien se formó con la organización de los Rays y ascendió hasta Triple-A Durham en 2021. Sin embargo, nunca llegó a las Grandes Ligas y terminó siendo traspasado a Colorado al año siguiente. Lanzó en Triple-A para los Rockies y los Nationals durante las dos temporadas siguientes, pero pasó toda la campaña de 2024 en la filial Doble-A de los Tigers en Erie, donde registró una efectividad de 3.14 en 43 apariciones como relevista.

Los Gigantes firmaron a Peguero con un contrato de Ligas Menores durante la temporada baja y rápidamente quedaron impresionados cuando vieron al invitado fuera del roster alcanzar las 101 mph en su primera sesión de bullpen en el Estadio Scottsdale en febrero.

“Es una bendición de Dios”, dijo Peguero sobre su velocidad de alto octanaje.

Peguero finalmente emergió como una de las mejores historias de la primavera, ganando el Premio Barney Nugent 2025 como el mejor recién llegado al campamento de Grandes Ligas después de trabajar 7 2/3 entradas sin anotaciones con ocho ponches en nueve apariciones de exhibición para los Gigantes.

Peguero se quedó a las puertas de ganarse un lugar en el bullpen del Día Inaugural de los Gigantes, pero tuvo un comienzo de temporada difícil en Triple-A Sacramento, donde se perdió cerca de un mes por una lesión de rodilla que sufrió a fines de abril.

Peguero regresó con una efectividad de 5.10 en sus primeras 35 apariciones como relevista del año, pero alcanzó su mejor nivel en la segunda mitad, registrando una efectividad de 2.45 con 26 ponches y ocho bases por bolas en 22 entradas en sus últimas 14 salidas con los River Cats. Los bateadores rivales solo le han bateado de 78-12 (.154) en ese periodo.

“Está lanzando su mejor béisbol ahora”, dijo el mánager Bob Melvin. “Cuando terminó la primavera, creíamos que podríamos verlo. Estuvo a punto de entrar al equipo y tuvo un comienzo un poco lento. Está lanzando su mejor béisbol ahora mismo”.

Necesitamos otro relevista. Nos gustaría echarle un vistazo. Este será su debut en las Grandes Ligas. Sé que lleva tiempo en el béisbol y tiene un brazo excelente. Hoy tendrá su primera oportunidad. Estamos emocionados por ello.