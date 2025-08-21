Flash, el velocista Samurai, debuta con knockout Técnico en la MMA dominicana

El espectacular peleador Luis Daniel De Jesús Soriano, mejor conocido como Flash, el Velocista Samurai, debutó con knockout técnico, en el segundo asalto, frente a su contrincante Varoni Núñez, en la recién cartelera montada por la Promotora Fighting Forces.

"Esta victoria ha sido muy importante para mí y para mi equipo, de la Academia Team Samurai, debido a que marca mi inicio, de una manera espectacular, dentro de la MMA dominicana”, explicó el rápido y fuerte pancrancista que pelea en las 125 libras.

Un resultado que Soriano entiende es fruto de un trabajo en equipo, su gran enfoque y espiritualidad.

“El secreto de mi éxito es poner todo en las manos de Dios. Desde el principio de cada campamento o entrenamiento, siempre estoy enfocado en el objetivo de ganar cualquier competencia”, aseguró.

Y es que, Soriano, quien inició en las artes marciales en la disciplina del Taekwondo, representando a la Liga de Taekwondo UASD, de la mano de su padre Luis José De Jesús Gálvez, entiende que ha sido Dios quien le ha dado sus talentos.

“Estoy seguro de que con mi dedicación, sacrificio y disciplina lograré colocar a la República Dominicana en el mapa mundial de las MMA”, afirmó.

El prometedor peleador también aprovechó para agradecer el empeño y dedicación de su equipo Team Samurai, integrado por Tony Feliz, Oscar Sosa, Murphe Almarante, Liga de Taekwondo UASD, Victor Pérez, Team Gorila Combat , Wander Nuñez y a toda su familia.

Academia Team Samurai

Al llegar al Team Samurai, Flash realizó el cambio al Sambo Combat, en los 58 Kg. que dirige Eliseo Romero, una decisión que le ha reportado numerosos beneficios.

“Soy campeón de la Copa Internacional de Sambo Quisqueya 2022; subcampeón Panamericano de Sambo 2023 y campeón Panamericano de Sambo Brasil 2024. Asimismo, estoy el top de los KO más rápidos en el mundo del sambo, rankeado en FIAS. También soy medallista de Kickboxing Wako en el Bicentenario de Ayacucho 2024, representando a FEDAKA, que dirige Dagoberto Lockward”, detalló.

En estos momentos, el Velocista Samurai se encuentra buscando patrocinio o apoyo económico, para costear los entrenamientos comprar suplementos, más equipos deportivos necesarios para entrenar y cubrir pasajes, para poder seguir su carrera de MMA profesional y representar el país en diferentes deportes de combate.