La DCNB y MLB entregan remozado el play de béisbol Palmarito, en Bonao

La Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol (DCNB), que dirige el expelotero Junior Noboa, junto a la Oficina de MLB en el país, entregaron remozado este jueves el estadio de béisbol Palmarito, de Bonao, una petición del senador de la provincia Monseñor Nouel, Héctor Acosta “El Torito”

Al estadio de béisbol Palmarito, se le hicieron remozamientos de los dugouts, backstop, pintura, malla ciclónica, mantenimiento a la grama, entre otros trabajos, gracias al acuerdo que hay entre la DCNB y la MLB, para remozar y construir estadios de béisbol, como el de La Bombita de Azua, entre otros que se entregarán más adelante.

El director de la DCNB, Junior Noboa, quien también entregó a varias ligas de la comunidad cajas de pelotas, dijo que los trabajos realizados en el estadio que antes estaba deteriorado, impactará de manera positiva a más de mil atletas, entre niños y adultos, que también lo usarán para jugar softbol.

“Seguiremos impactando de manera positiva a todo el país, gracias al esfuerzo de nuestro presidente Luis Abinader, quien nos encomendó apoyar a las ligas y programas de todo el país, ya que el béisbol es marca país”, dijo Noboa al momento de entregar el play a más de 10 ligas del municipio.

Agradeció también a la MLB “por apoyarnos en estos programas de remozamiento que estamos haciendo en diferentes partes del país”.

Por parte de las ligas, dio las gracias y recibió de parte de la DCNB las cajas de pelota, Francisco Javier Ureña, presidente de la Liga Deportiva La Altagracia.

“Damos las gracias a Junior Noboa, al presidente Luis Abinader y a la MLB por remozar y poner este play de nuestra comunidad como nuevo”, manifestó de manera entusiasta Javier Ureña.

Dijo que en ese play han jugado muchos peloteros de grandes ligas, entre ellos Teoscar Hernández, Wilin Rosario, Deivy Grullón, entre otros.

Mencionó que hay más de 10 ligas de béisbol y programa que hacen vida en el play, además de ligas de Softbol, “quienes desde hoy darán buen uso a la instalación”.

La obra tuvo un costo de más de un millón de pesos, y se hizo gracias al acuerdo de la DCNB y MLB.

A la entrega del play se dieron cita también, Reynaldo Mejía, de la Liga Mejía; en representación del senador Héctor Acosta “El Torito”, José Sánchez y Clemente Reynoso. Además del director de Deportes de Miderec en la provincia, Samuel Melo; y Diógenes de la Cruz, asistente personal del director Noboa.