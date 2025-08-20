Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Seleccionan los 12 jugadores del basquet dominicano para la Americup 2025

El gerente Junior Páez afirma que Andrés Feliz, Jean Montero y David Jones forman parte de la  escuadra quisqueyana que este viernes debutará ante Colombia

En la gráfica, Eloy Vargas, Joel Soriano, Angel Delgado y Anderson García momentos antes de partir a Nicaragua.Fuente externa

Listín DiarioSanto Domingo

Los estelares Andrés Feliz, Jean Montero y David Jones encabezan el grupo de 12 jugadores que representarán a la República Dominicana el FIBA AmeriCup 2025, que será disputado del 22 al 31 de agosto en Managua, Nicaragua.

La información fue dada a conocer por el gerente general de la selección nacional de baloncesto, Junior Páez (Jipi).

Páez precisó que Feliz, Montero y Jones estarán acompañado en la escuadra que dirige Néstor -Che- García por el capitán Víctor Liz, por los veteranos Eloy Vargas, Ángel Delgado y Gelvis Solano.

También se suman Jassel Pérez, quien viene de montar una gran exhibición en el fogueo en Puerto Rico, Joel Soriano, Juan Guerrero y Juan Miguel Suero, quien llegó a Nicaragua la noche de este martes.

Páez precisó que Montero, quien no pudo participar en el fogueo ante Puerto Rico el pasado domingo, debido a una molestia, llega este miércoles a suelo nicaragüense.

Tras su paso por Puerto Rico, el seleccionado nacional tiene previsto enfrentar a Canadá y Estados Unidos en partidos de fogueo a puertas cerradas en Nicaragua.

La República Dominicana se enfrentará a Colombia, Argentina y Nicaragua, como parte del Grupo C de la  AmeriCup 2025.

