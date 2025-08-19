Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

La Uasd y Unapec avanzan a la serie final del béisbol Universitario

Ambas universidades dejaron en el camino a Ucateba y la Pucmm respectivamente

Listín DiarioSanto Domingo

Los combinados de la Uasd y Unapec avanzaron hasta la serie final de la cuarta versión del torneo de Béisbol Universitario, tras dejar en el camino a los equipos de Ucateba y la Pucmm en el certamen que organiza la Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol, en opción a la Copa BanReservas.

Los uasdianos se impusieron en dos de tres choques a Ucateba con marcadores de 5 vueltas por 3 y 12 por 5 y lo lograron luego de haber sucumbido en el primer desafío con anotación de 6 vueltas por 4.

Los lanzadores ganadores por la Uasd fueron Anderson Martínez y Raidyn García, mientras que Diego Ayala lo hizo por Ucateba. Los perdedores fueron Erick Ferreiras, y Jeremy Sánchez.

Por la Uasd, Angel García y Enmanuel Bretón produjeron un vuelacercas cada uno y Miguel De la Cruz produjo doblete y sencillo.

Unapec avanza

De su lado, el conjunto de Unapec avanzó a una serie final más tras disponer en dos choques de la Pucmm con anotaciones de 6 carreras por 5 y 8 por 3.

Daniel Santos y Michael D Oleo fueron los monticulistas triunfadores, en tanto que Robert Liriano y Luis Hernández fueron los perdedores.

La serie final del torneo Universitario está programada para comenzar el próximo fin de semana

