Noticias en cortitos desde el fairway

Hola Fiebruses. Hoy les traigo varias noticias en los esperados Cortitos desde los Fairways. Arrancamos: (*) FdG Open. Este sábado todos los caminos conducen a la celebración de la tercera edición del Torneo Fiebre de Golf Open que se juega en el campo Dye Fore en Casa de Campo, y que está dedicada a una gloria del arte nacional y un emprendedor del turismo dominicano, Don Ellis Pérez. (*) Scottie Scheffler tan campante como el whisky aquel. Sigue “dando carpeta”, y se lleva el penúltimo evento del año, el BMW Championship. ¿Que su año se parece al de Tiger en 2000? Tiene reminiscencias, pero nada que ver. Busque lo números fríos y vera. (*) FACCI lo hizo de nuevo. Impresionante el evento que se jugó en Punta Espada el fin de semana pasado, logrando recaudar más de RD$5MM gracias a patrocinadores y jugadores. ¡Que misión tan grande desarrolla Alexandra Matos de Purcell junto a todo su equipo! (*) San Alejo, Aléjalos. Que “sigan de largo” las tormentas y huracanes, que no queremos su presencia en el patio. (*) LAAC Academy en Casa de Campo. Culmina con éxito su primera edición, una innovadora iniciativa para el desarrollo del golf impulsada por los socios fundadores del LAAC, The Masters Tournament, The R&A y la USGA. ¡!Que palo!! (*) Siguen los scores bajos a base del hándicap. Sin dudas, este es el único país en el que los C tiran mejor que los A y hasta se los llevan “por la milla”. ¡!WOW, cuanto talento!! (*) Hoyo 20. Creo es una de las plataformas más recurridas e innovadoras de nuestro golf. El lugar vive lleno de Fiebruses, y en sus ligas internas se compite “con el cuchillo en la boca”. ¡Bien! (*) Curso de matemática básica. Estén atentos pues lo anunciaré pronto. Así procuramos que muchos aprendan a sumar y no solo a restar. Gracias. (*) El artículo de los juveniles levantó un avispero. Muchos padres se pusieron bravitos por mis consideraciones, lo cual es típico del mundo del golf: si quieres felicidad, diles lo que quieren oír. Si quieres problemas, di la verdad. ¡Que vaina! 🫣🧐 (*) Tour Canita. El primo Marcel Olivares está “duro y curvero” y ya envió las fechas y reglamentos de la única gira local que abraza tanto a profesionales como amateurs, para su próxima edición de competencias. (*) Almuerzo de Negocios. Mis amigos Rafael Fernández y José Luis Ravelo también celebran su torneo este finde en Punta Espada, el cual forma parte del Tour de Campeones que maneja Alejandro Jovine. Suerte, mis queridos amigos. Sé que va a ser un palo, como todo lo que hacen. (*) Duro Miguel Ángel Jiménez. Lidera la Charles Schwab Cup del PGA Champions Tour, y sigue teniendo actuaciones extraordinarias como la del torneo pasado, el Roger Charity Classic, en el que quedó tercero con -16. “El Mecánico” buscaba su quinta victoria del año. (*) Ryder Cup. Atentos a la conformación de las escuadras de EEUU y Europa. Esta promete ser una encarnizada lucha entre esos equipos. Les recuerdo que la Ryder va en Bethpage Black Course del 25 al 28 de septiembre. (*) Redes: @fiebredegolf en Instagram, Facebook y Twitter (X). “Nos leemos” el próximo miércoles