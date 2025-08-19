Mendoza y Cairo hacen historia, la primera pareja de dirigentes de Venezuela en enfrentarse

Miguel Cairo sonreía de orgullo mientras el mánager interino de los Nacionales de Washington hablaba del arduo trabajo que le costó a él y a su compatriota venezolano, Carlos Mendoza y Miguel Cairo se convirtieron en el primer binomio de dirigentes venezolanos en enfrentarse., conseguir trabajo al frente de equipos de las Grandes Ligas de Béisbol.

El martes por la noche, Cairo y Mendoza, de los Mets de Nueva York, se convirtieron en los primeros venezolanos en la historia de las Grandes Ligas en enfrentarse entre sí.

“Somos dos compatriotas, amigos, y ahora que intercambiamos la alineación en el home, estamos emocionados. Nos enorgullece representar a los latinos en Estados Unidos, representar a nuestro país en Estados Unidos y, por supuesto, representar a nuestras organizaciones”, dijo Cairo. “Para mí, es un sueño hecho realidad”.

Mendoza fue contratado por los Mets después de la temporada 2023, convirtiéndose en el tercer mánager venezolano en la historia de las Grandes Ligas. Cairo se convirtió en el cuarto cuando Washington lo ascendió a mánager interino en julio tras el despido de Dave Martínez.

“Es un honor para ambos”, dijo Mendoza. “Me siento honrado. Es un gran acontecimiento en casa. No lo reconocí hasta que me lo comentaron. Pero sí, es un día especial”.

Cairo, de 51 años, y Mendoza, de 45, tienen vínculos con los Yankees de Nueva York. Los Yankees fueron uno de los nueve equipos en los que Cairo jugó durante sus 17 años de carrera, y Mendoza fue entrenador de la organización durante mucho tiempo antes de que los Mets lo contrataran. Ambos coincidieron cuando Cairo trabajó como coordinador de infield de ligas menores de los Yankees.

Ozzie Guillén fue el primer mánager venezolano en las Grandes Ligas. Dirigió a los Medias Blancas de Chicago de 2004 a 2011 y ganó la Serie Mundial en 2005. Posteriormente, dirigió a los Marlins de Miami en 2012. Al Pedrique dirigió a Arizona durante la mitad de la temporada 2024, pero los Diamondbacks y los Medias Blancas no se enfrentaron ese año.

Cuando se le preguntó si le sorprendía que el hito no hubiera llegado antes, Cairo dijo que el camino para convertirse en mánager de Grandes Ligas era difícil para todos.

“Tienes que ir ascendiendo en las ligas menores. Tienes que trabajar de verdad”, dijo. “Nada es fácil y hay que ganárselo. Y, ¿sabes?, él se lo ganó. Creo que yo también”.