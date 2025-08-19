Deportan al boxeador Julio César Chávez Jr. por presuntos vínculos con cárteles y narcotráfico

El boxeador Julio César Chávez Jr. fue deportado a México, donde es buscado por presuntos vínculos con cárteles, luego de ser arrestado en Estados Unidos por exceder su visa y mentir en una solicitud de tarjeta verde.

Chávez fue entregado por las autoridades e ingresado en una prisión en el estado norteño de Sonora, dijo un funcionario a The Associated Press el martes bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el asunto.

Chávez, de 39 años, tenía una orden de arresto en México por presunto tráfico de armas y drogas, y vínculos con el Cártel de Sinaloa. Alejandro Gertz Manero, fiscal general de México, afirmó que la investigación sobre Chávez comenzó en 2019.

El boxeador, hijo del legendario boxeador mexicano Julio César Chávez , fue arrestado el 3 de julio, días después de su pelea de alto perfil con Jake Paul en California.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo tras el arresto que esperaba que el boxeador fuera deportado para enfrentar sus cargos.

El padre de Chávez fue una gran celebridad en los años 1980 y 1990 que se relacionaba con los narcotraficantes y afirmaba haber sido amigo del capo de la droga Amado Carrillo Fuentes.

El joven Chávez ha luchado contra la adicción a las drogas durante gran parte de su carrera en el boxeo, fallando pruebas de drogas , cumpliendo suspensiones y fallando escandalosamente el peso mientras era ampliamente criticado por su dedicación intermitente al deporte.

Chávez ganó el título mediano del CMB en 2011 y lo defendió tres veces. Compartió el ring con grandes figuras de su generación, como Canelo Álvarez y Sergio Martínez, pero perdió contra ambos.

En 2012, fue declarado culpable de conducir ebrio en Los Ángeles y condenado a 13 días de cárcel. En enero de 2024, fue arrestado por posesión de armas. La policía declaró que poseía dos rifles fantasma tipo AR. Posteriormente, fue puesto en libertad bajo fianza de 50.000 dólares y con la condición de ingresar en un centro residencial de tratamiento de drogas. El caso sigue pendiente, y Chávez informa periódicamente sobre su progreso.