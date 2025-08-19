Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
El Deporte

Juan Soto

Juan Soto dispara su vuelacercas 31 en la victoria de los Mets

El dominicano se va de 4-1, anota dos, llega a 72 remolcadas y Nueva York se impone 8-1 a los Nacionales 

Juan Soto volvió a tronar los bosques al producir su bambinazo 31 de la campaña.

Juan Soto volvió a tronar los bosques al producir su bambinazo 31 de la campaña.Fuente externa

Avatar del Agencia AP
Agencia APWashington

David Peterson dominó nuevamente a los Nacionales, Mark Vientos conectó un jonrón por segundo juego consecutivo y los Mets de Nueva York aplastaron el martes 8-1 a Washington para hilvanar su tercer triunfo.

Peterson (8-5), quien dejó en cero a los Nacionales el 11 de junio en Nueva York para lograr la primera blanqueada en su carrera, extendió su racha sin permitir carreras contra Washington a 25 entradas desde la temporada anterior.

Finalmente permitió una carrera cuando Dylan Crews abrió el octavo inning con un triple y anotó en un rodado de doble play.

Peterson, el único abridor de los Mets que ha lanzado consistentemente en juegos largos, terminó el octavo. Permitió cuatro hits, ponchó a diez y dio una base por bolas.

El dominicano Juan Soto conectó su 31er jonrón, Jeff McNeil también se voló la barda e impulsó tres carreras, y Brett Baty conectó un cuadrangular por los Mets, quienes podrían estar saliendo de una mala racha que comenzó a finales de julio.

Nueva York había perdido 14 de 16 antes de esta racha de tres victorias en tres estados que comenzó el sábado en Citi Field y continuó el domingo por la noche en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas en Williamsport, Pensilvania, donde Vientos conectó un jonrón de tres carreras.

Avatar Agencia AP

Agencia AP

Ver más

Tags relacionados