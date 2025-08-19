Cibao FC supera 2-0 al Cavalier e inicia bien en la Copa del Caribe Concacaf 2025

Cibao FC comenzó con pasos agigantados su participación en la Copa del Caribe Concacaf 2025, al imponerse 2-0 al Cavalier de Jamaica, en partido celebrado, en presencia de una buena asistencia, en el estadio del Cibao FC en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

Los goles que necesitó el Cibao FC fueron anotados por Omar De la Cruz en el minuto 20 y Carlos “Caballo” Ventura en el 73.

Mientras el onceno naranja perforó dos veces la portería contraria, Miguel Lloyd se encargó de repeler todas las ofensivas e intenciones de hacer daños de los visitantes.

El marcador se abrió al minuto 20 con el primer gol de la Copa del Caribe Concacaf 2025, el cual fue anotado por Omar De la Cruz, del Cibao FC.

La jugada se produjo con un remate de derecha de De la Cruz, desde el centro del área, cruzando por debajo justo al palo izquierdo.

En el minuto 39 hubo tarjeta amarilla para el jugador del onceno naranja, Leonardo Villalba.

En el minuto 73 llegó el segundo del Cibao, anotó por Carlos “Caballo” Ventura, para poner la pizarra 2-0 a favor de los locales.

La genialidad del Caballo Ventura fue un remate de izquierda desde afuera y el balón entró por el lado izquierdo.

En el minuto 80 Cibao FC comenzó a poner piernas frescas en la cancha, entrando Gonzalo Alarcón y saliendo Rivaldo Correa.

Un minuto más tarde, en el 81, salió de juego Leonardo Villalba y entró el dominico-español Ángel Pérez.

Para el minuto 87, casi terminando el juego, pisó el césped híbrido del Cibao FC el prometedor Javier Roces y se fue a la banca el Caballo Ventura.

Casi en el último suspiro, en el 90 más 2, Junior Scheldeur realizó el último cambio, entrando a Gabriel Peguero por Edwarlyn Reyes.

Para el encuentro el Director Técnico del Cibao FV puso a su Capitán y portero Miguel Lloyd al cuidado del arco naranja.

Completó el once inicial con Julio César Murillo, X Mosquera, Edwarlyn Reyes, Ernesto “Che” Trinidad, Jean Carlos López, Omar De la Cruz, Wilman Modesta, Rivaldo Correa, Leonardo Villalba y Carlos “Caballo” Ventura.

Este miércoles en el mismo escenario del Cibao FC, se medirán la Universidad O&M y el Central FC de Trinidad & Tobago.