Dos equipos anuncian participación en XXXV Mr RD de fisiculturismo y fitness 23-24 de agosto

Los equipos, JM Fitness Team, que entrena el Coach Javier Marti y el Team Logan, que trabaja el Coach Ángel Tejada, anunciaron su participación por primera vez en el campeonato Nacional de fisiculturismo y fitness, Mister República Dominicana (Mr RD), que será realizado 23 y 24 de agosto en la capital dominicana.

Así lo anunció su mentor, Martí, quien definió a cada uno de los atletas auspiciados por su tienda, Mundo Proteína, como interesados en el triunfo del evento, por lo que se preparan con fuerza para vencer.

El JM Fitness Team, el cual prepara Martí, está compuesto por seis atletas, los cuales son: Virginia Alcalá, Frandy Domínguez, Yandery Geraldo, Sandy Joseph, Alexander Suero y Roxanna Reyes.

Mientras que, el Team Logan, que prepara el coach Ángel Tejada, tiene a los atletas, Francisco Medina, Ramón Reyes, Juan Carlos Cortorreal y Yunior Rafael Ruiz, los cuales, según se asegura, serán medallistas.

Martí adelantó que, aunque han competido en otros eventos, debutan en Mr RD y lo hacen confiados en el triunfo, sabiamente, han ido escalando peldaño por peldaño y ya estarán compitiendo contra los mejores.

Mr RD de fisiculturismo y fitness, que se realizará 23 y 24 de agosto, tendrá como escenario, el teatro La Fiesta del hotel Jaragua, es avalado por, IFBB, FDM, Confederación Centroamericana y del Caribe de Fisiculturismo y Fitness, así como ASONADEFI.