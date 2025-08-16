Cambian nombre de colegio en honor a Octavio Dotel

El Colegio Santa Bárbara (Cosaba), propiedad del ex pelotero de Grandes Ligas Octavio Dotel, pasó a llamarse Octavio Dotel International, en honor a su legado tras cuatro meses de su fallecimiento.

El centro educativo, ubicado en el sector Renacimiento del Distrito Nacional, fue captado en video por reporteros de Listín Diario en el momento en que trabajadores sustituían el letrero con el nuevo nombre.

La esposa del ex jugador de Grandes Ligas, Massiel Javier de Dotel, compartió en sus canales sociales el emblema de la institución, que busca “mantener vivo el legado de quien inspiró su misión educativa”.

De acuerdo con la publicación, el nuevo símbolo del Octavio Dotel International School refleja su transformación hacia un horizonte internacional, con una identidad que une inspiración, conocimiento y excelencia académica, consolidándola como “una institución de grandes ligas con visión global”.

El trágico colapso del Jet Set, ocurrido la madrugada del 8 de abril, provocando 236 víctimas mortales. Dotel fue una de ellas, tras permanecer horas bajo los escombros hasta ser recuperado y posteriormente fallecer.