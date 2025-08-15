Vistosa ceremonia en la apertura de los juegos patrios de Nueva York

En el marco de una vistosa y nutrida ceremonia caracterizada por el fervor patrio, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, el Cónsul General Jesús “Chú” Vásquez y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, entre otras personalidades, dejaron formalmente inaugurados en esta ciudad los Juegos deportivos Juan Pablo Duarte.

La ceremonia inaugural se celebró en Lehman College del Bronx y contó con la presencia de autoridades locales, representantes consulares del gobierno dominicano, dirigentes deportivos, entrenadores, familias y líderes de la comunidad dominicana en Nueva York.

El ministro Cruz dijo sentirse honrado de ser parte del relanzamiento de estos juegos y destacó el apoyo del presidente Luis Abinader para la celebración de los mismos.

“Un gran honor para mí venir a la ciudad de Nueva York a relanzar los Juegos Juan Pablo Duarte, unos juegos que están sembrados en el corazón de los dominicanos y aprovecho para felicitar a todos los que han puesto su granito de arena para que este evento sea hoy una realidad”, indicó, al tiempo de agradecer a las personalidades presentes por su encomiable labor.

Cruz agradece

a Vásquez

“Quiero agradecer a mi gran amigo, el Cónsul General Chú Vásquez, a la Unión Deportiva de dominicanos en Nueva York y su presidente Evaristo Madrigal, a Roberto Rojas, Director General de estos juegos. Asimismo, felicito la merecida elección de la dedicatoria de estos juegos a Nurys D’Oleo y Luisín Mejía. Darle las gracias a ustedes, a Dios y al presidente Luis Abinader por darme la oportunidad de dirigir el Ministerio de Deportes en la República Dominicana”, significó.

Juramento deportivo

Ámbar Fulgencio, destacada corredora de los 100 metros con vallas en las universidades de Estados Unidos, tuvo a su cargo el juramento deportivo.

En tanto, Luisín Mejía, presidente del Centro Caribe Sports, hizo una retrospectiva de los años en que se fundó la Asociación de Softbol en esta ciudad de Nueva York y destacó el potencial de la comunidad dominicana para lograr conquistas importantes en favor de los jóvenes dominicanos de la diáspora.

En la gráfica grupo de baile que amenizó y alegró el ambiente en la apertura de los juegos patrios.Fuente externa

Exhortaron

Otros que hicieron uso de la palabra fueron Garibaldi Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano; Evaristo Madrigal, presidente de la Unión Deportiva de Nueva York; Roberto Rojas, Director General de los Juegos Juan Pablo Duarte; así como Jesús “Chú” Vásquez, Cónsul General de la República Dominicana en Nueva York; y Eric Adams, alcalde de Nueva York, quien expresó la identificación que tiene con el deporte.