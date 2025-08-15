Novato Brandon Young pierde en el octavo intento por lanzar juego perfecto para Orioles

El lanzador derecho novato de Baltimore, Brandon Young, perdió su intento por conseguir el primer juego perfecto en la historia de los Orioles con cuatro outs restantes el viernes por la noche en una victoria de 7-0 sobre los Astros de Houston.

Young retiró a los primeros 23 bateadores que enfrentó, sólo para que su oportunidad de hacer historia terminara con un rodado lento hacia el lado de la tercera base del segunda base de Houston, Ramón Urías.

Con dos outs en la octava entrada, Urías, quien se enfrentaba a los Orioles por primera vez desde su canje el mes pasado, conectó un roletazo de 90 km/h entre el montículo y la línea de tercera. Young fildeó la pelota, pero su tiro desequilibrado se fue desviado de la primera base. Urías recibió un sencillo dentro del cuadro.

Young ponchó al siguiente bateador para cerrar la octava. Sus ocho entradas lanzadas fueron la mejor marca de su carrera, e igualó su mejor marca personal con seis ponches.

Originario de Lumberton, Texas, a menos de 100 millas al noreste de Houston, Young llegó al juego con marca de 0-6 y una efectividad de 6.70 en las primeras 10 aperturas de su carrera en las Grandes Ligas.

Yaramil Hiraldo retiró a los tres bateadores en orden en la novena para preservar el primer juego de un hit de los Orioles desde el 24 de mayo de 2024.

El abridor de los Astros, Framber Valdez (11-6), mantuvo a los Orioles bajo control hasta el cuarto inning cuando Colby Mayo conectó un jonrón solitario con dos outs.

Baltimore aumentó la ventaja en la quinta entrada tras llenar las bases. Con un out, Gunnar Henderson impulsó una carrera con un elevado de sacrificio, y anotó una segunda carrera en la jugada cuando el tiro de Jesús Sánchez superó al receptor Yainer Díaz.

Después de que Henderson anotó una carrera en el séptimo, Dylan Carlson coronó una octava entrada de tres carreras con un jonrón de dos carreras para darle a los Orioles una ventaja de 7-0.

Valdez permitió cuatro carreras, tres de ellas limpias, y nueve hits en 6 2/3 entradas mientras la ventaja de los Astros sobre Seattle en la División Oeste de la Liga Americana se redujo a medio juego.

Momento clave

El sencillo dentro del cuadro de Urias con dos outs en la octava entrada rompió el intento de Young de lograr un juego perfecto.