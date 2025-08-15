Marileidy Paulino va por su tercer triunfo en la Liga Diamante

Después de casi un mes, la pasión de la Diamond League de atletismo vuelve al ruedo. El sábado 16 de agosto se llevará a cabo en el Stadion Śląski la 12ª parada de la Liga de Diamante 2025 en Silesia, Polonia.

La principal protagonista será Marileidy Paulino, actual campeona y dueña del récord olímpico de los 400 metros. La dominicana buscará su tercer triunfo en la Liga de Diamante 2025, después de haber ganado las respectivas carreras en las paradas de París y Mónaco. La carrera está pautada para efectuarse a las 10:00 de la mañana (hora dominicana)

El evento, llamado Kamila Skolimowska Memorial se disputará en la ciudad polaca de Chorzow y representará la primera de las últimas cuatro etapas de la Diamond League 2025, que servirán como antesala de lujo para el Mundial de Atletismo de Tokio 2025, que se desarrollará en septiembre.

El impresionante desempeño de Paulino en las recientes paradas de París y Mónaco la posicionan como la favorita indiscutible. De lograr el triunfo en Silesia, sumaría su quinta victoria del año, incluyendo sus destacadas participaciones en el Grand Slam Track de Miami y Filadelfia.

La competencia de los 400 metros, que se llevará a cabo en el Stadion Slaski, revivirá un enfrentamiento de los pasados Juegos Olímpicos de París, ya que Marileidy se medirá a atletas que ya conoce. Entre las corredoras que buscarán desafiar su dominio se encuentran la británica Anning Amber, la polaca Natalia Kaczmarek, la estadounidense Alexis Holmes y la neerlandesa Lieke Klaver, entre otras figuras internacionales.

«Estamos muy enfocados en tener un año grandioso como el que tuvimos en 2024», afirmó Yassen Pérez, entrenador de la campeona mundial. Pérez destacó el arduo trabajo y la disciplina de la atleta, lo que ha sido clave para los resultados positivos obtenidos hasta ahora. «Marileidy tiene mucha hambre de ganar y eso le ha permitido alcanzar todo lo que se propone», añadió.

En la parada de Mónaco, Paulino demostró su poderío al imponerse con un tiempo de 49 segundos y 6 centésimas, superando a la estadounidense Aaliyah Butler (49.09) y a la jamaicana Nickisha Pryce (49.63). Sin embargo, a pesar de sus recientes logros, la velocista y su equipo mantienen la mira en un objetivo aún más ambicioso: romper la barrera de los 49 segundos, un hito que ya lograron en París a finales de junio,.