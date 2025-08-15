Kershaw aventaja a Scherzer en sus matchup

El pasado viernes 8 de agosto se realizó el quinto enfrentamiento en la historia entres los futuros miembros de Cooperstown Clayton Kershaw, de los Dodgers y Max Scherzer, de los Azulejos de Toronto. El primero se llevó la victoria con pizarra de 5– 1 para empatar en triunfos de por vida con su rival Scherzer para un total de 218 cada uno.

Ambos estelares registran carreras espectaculares e históricas en caminos paralelos, que los llevará a la inmortalidad tras concluir las mismas. Sin embargo, esas vías se han cruzado ocasionalmente durante los años.

Los dos abridores fueron compañeros de equipo en los Dodgers durante parte de la temporada del 2021, y también se han enfrentado en varias oportunidades.

El primer enfrentamiento entre los dos se produjo el domingo 7 de septiembre del 2008 en el Dodger Stadium, en un encuentro que al principio estaban señalados para iniciarlo lo hoy miembros de Cooperstown, el derecho Greg Maddux por los Dodgers y el zurdo Randy Johnson, de los D-backs y el choque llevó a los novatos de entonces, Kershaw con 20 años y Scherzer con 24.

Ese encuentro lo ganaron los Ángeles 5 – 3, ambos salieron sin decisión, Scherzer ponchó a 11 en 5.0.

Las otras tres veces que se vieron las caras han sido el viernes 7 de octubre del 2016 en el primer juego de la Serie Divisional entre los Nacionales de Washington y Esquivadores, el cual triunfaron los Ángeles 4 – 3. Este choque lo ganó Kershaw y perdió Scherzer. Luego en la serie regular, el viernes 20 de abril del 2018 volvieron a medirse Dodgers y Nacionales, esta vez Scherzer y Washington vencieron a Kershaw y los Dodgers con marcador de 5–2.

La última vez que ambos se habían enfrentado ocurrió el domingo 11 de abril del 2021, cuatro meses antes de Scherzer ser transferido a los Angeles. Este último choque lo ganaron los Dodgers y Kershaw 3 – 0 y con la derrota cargó Scherzer.

Cuarto entre ponchadores

De 3,000

Otro hecho marcado que dejaron estos dos portentos durante esa fecha fue que se convirtieron en la cuarta pareja en que dos lanzadores que se enfrenten con tres mil ponches, los otros han sido Scherzer, de Texas VS. Justin Verlander, de Houston el miércoles 6 de septiembre del 2023; Curt Schilling de Boston Vs. Roger Clemens, de los Yankees, el domingo 16 de septiembre del 2007 y Greg Maddux, de los Cachorros frente a Clemens, de Houston el miércoles 19 de julio del 2006.