Julio Rodríguez y su brillante labor altruista en favor de los más necesitados

Julio Rodríguez estaba paseando por las calles de Cabarete en la República Dominicana durante un momento de inactividad durante su viaje filantrópico a su tierra natal el pasado enero, cuando se topó con una escena tan aleccionadora como sórdida.

Y en ese encuentro casual, el jardinero central de los Marineros recordó por qué estaba allí en primer lugar (para ayudar a las personas que más lo necesitan en el lugar que más adora) y tomó la iniciativa de inmediato.

"Fue entonces cuando decidimos: 'No puedo irme de aquí sin hacer nada'", dijo Rodríguez. "Siento que Dios me va a castigar si lo hago. Me trajo aquí por una razón, de repente".

Lo que Rodríguez descubrió fue a una anciana cuya casa estaba prácticamente en ruinas debido a las recientes inundaciones del mes anterior, que la dejaron aparentemente inhabitable. Sin embargo, allí estaba ella —Agripina Polanco— viviendo en estas condiciones desde que las fuerzas ambientales azotaron la zona, con su nieto, quien, según Rodríguez, tenía entre 12 y 13 años.

El esqueleto de la casa estaba agrietado por la mitad, desde el techo hasta el marco de la puerta principal, donde una puerta fue reemplazada por un reposapiés, que se movía a un lado cada vez que alguien necesitaba entrar o salir.

Los escombros del vertedero estaban esparcidos por el suelo, necesarios para bloquear la inundación, que literalmente redujo el espacio habitable desde el suelo hasta el punto en que Rodríguez, de 1,90 metros de altura, se vio obligado a agacharse durante toda su visita.

Un refrigerador que apenas funcionaba estaba sobre bloques de hormigón. Nadie estaba seguro de si había agua corriente, pero supusieron que era poco probable.

“Julio entra ahí”, dijo Brian Mejía, uno de los representantes comerciales de Rodríguez en Octagon, quien también estaba presente, “y dice: '¡Dios mío, Brian! Esta señora no puede vivir en estas condiciones'. Estaba muy húmedo y mojado. Estaba oscuro. Simplemente no era habitable”.

Siete meses después, mientras Rodríguez y el resto de la MLB se embarcan en el Fin de Semana de Jugadores , una iniciativa de la liga que celebra las personalidades de los jugadores en el campo, los intereses fuera del campo, los esfuerzos caritativos y más, compartió esta historia en un esfuerzo por crear conciencia sobre los desafíos que experimentan los menos afortunados en su tierra natal y, con suerte, generar más ayuda para aquellos que la necesitan.

Día de los Reyes Magos

Rodríguez estuvo en República Dominicana para la celebración anual del 6 de enero del Día de los Reyes Magos, el pináculo de la temporada festiva en muchos países de América Central y del Sur, que reconoce la visita de los Tres Reyes Magos al recién nacido Jesús en Belén, según la tradición cristiana.

El día se centró especialmente en los niños, el grupo demográfico al que quería ayudar. La visita representó la culminación de una campaña de recolección de juguetes y equipo deportivo de varios meses, que comenzó en Seattle en noviembre , continuó en República Dominicana y finalmente resultó en la donación de cerca de 1000 niños y niñas en su ciudad natal, Loma de Cabrera.

Los esfuerzos de Rodríguez fueron respaldados por la Mariners Care Foundation y muchos de sus patrocinadores corporativos en los EE. UU., así como por su propia iniciativa, No Limits Foundation, que estableció en 2023 y cuya declaración de misión es "crear oportunidades que inspiren a los niños a creer en su potencial ilimitado, la educación y la tutoría".

Durante la visita de seis días a NLF, se publicitaron muchos de los eventos para generar conciencia sobre las donaciones de los fanáticos y otros miembros de la comunidad.

Pero la interacción con Polanco no fue, al menos al principio, tan orgánica.

Un esfuerzo conjunto con Vic Blends

El barbero famoso y personalidad de las redes sociales, Vic Blends, se ha convertido en uno de los buenos amigos de Rodríguez fuera del estadio, habiéndose conectado por primera vez en los entrenamientos de primavera de 2024.

Con más de 18 millones de seguidores en diversas redes sociales, Blends es una superestrella en su sector, habiendo cortado el pelo a celebridades como Barack Obama, Steve-O, Big Sean e innumerables jugadores de la NBA. Estas reuniones se complementan con una conversación más amplia con el destinatario en una presentación casi tipo podcast.

Y Blends también tiene un corazón filantrópico, por lo que Rodríguez lo invitó a acompañarlo en su excursión a República Dominicana. Blends ofreció cortes de pelo gratis a muchos de los asistentes el Día de Reyes y transmitió los eventos a su audiencia masiva.

Fue durante uno de esos cortes de pelo gratuitos que Rodríguez y su grupo descubrieron a Polanco y a su nieto.

Después del evento del Día de Reyes, el grupo viajó a Cabarete, un popular pueblo costero a cuatro horas de distancia en la costa norte de República Dominicana. Durante un tiempo libre, Blends, originario de Fayetteville, Carolina del Norte, quería ver los lugares de interés, pero también conectar con los lugareños ofreciendo más cortes de pelo gratuitos.

A través de uno de los barrios más degradados, conocieron al nieto de Polanco, quien juega béisbol y que ha venido a apoyar a Rodríguez y a los Marineros desde lejos.

Rodríguez le preguntó entonces a su nieto dónde vivía, lo que lo llevó a la sorprendente conclusión de que allí se encontraba el hábitat al que llamaban hogar.