Inician este sábado las semifinales del béisbol universitario

Los combinados de la UASD versus Ucateba. Así como Unapec contra la Pucmm disputarán desde este sábado a partir de las 2:00 de la tarde las series semifinales de la cuarta versión de la Liga de Béisbol Universitario, evento organizado por la Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol (DCNB), en opción a la Copa BanReservas.

Ambas series estarán pactadas al mejor de tres partidos, con la UASD recibiendo a Ucateba en su estadio, en tanto que Unapec visitará a la Pucmm en su parque.

El sábado solo está pactado efectuarse un partido, mientras que al día siguiente se efectuarían los dos choques, en caso de ser necesario.

La UASD, Unapec y Pucmm avanzaron hasta las semifinales luego de registrar el mejor récord en cada uno de los grupos en que accionaron.

En tanto que Ucateba consiguió su boleto luego de superar a la O&M vía gol average, ambos equipos quedaron con idéntica foja de 7-5 en la serie regular, también la serie participar quedó igualada a una victoria, pero en los enfrentamientos entre ellos Ucateba marcó 14 vueltas contra 11 de su rival.

Los ganadores de ambas series avanzan a la gran final, la cual estará pactada a un 5-3.

Junior Noboa, director de la DCNB ha agradecido el brillante soporte que han brindado al torneo, principalmente del Ministerio de la Presidencia, en la persona de su ministro José Ignacio Paliza, así como BanReservas, Farmacia GBC, Comedores Económicos y Bandex.