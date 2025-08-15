El Cibao FC visitará este sábado al Atlético de San Cristóbal

El Cibao FC visitará este sábado al Atlético San Cristóbal, previo a su compromiso del próximo martes frente a Cavalier de Jamaica, en la Liga del Caribe Concacaf 2025.

Los monarcas de República Dominicana, chocarán contra San Cristóbal como visitante, en juego de la jornada 3 de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2025-2026), dedicado a la memoria de José Rafael Abinader.

El encuentro entre los dos oncenos, será a las 6:00 de la tarde en el estadio Panamericano de la ciudad sureña.

Cibao FC ha jugado sus dos primeros partidos en la casa, donde cayeron 0-1 contra Moca FC y se impusieron 2-0 contra Atlético Vega Real.

En cambio, el conjunto de San Cristóbal tiene dos derrotas en sus primeras dos salidas al rectángulo.

La tropa que dirige Junior Scheldeur tiene dos goles a favor y uno en contra, para un saldo positivo de más uno.

Los goles del onceno naranja fueron anotados por el colombiano Julio César Morillo y Carlos “Caballo” Ventura.

Mientras que Atlético San Cristóbal ha recibido 8 goles y todavía no logra anotar, para un negativo de menos 8.

Después de este tercer compromiso nacional, Cibao FC se apresta a recibir en su feudo al Cavalier de Jamaica, para su primer compromiso del Grupo B de la Copa del Caribe de Concacaf.

Ambos clubes se conocen bien, ya que se enfrentaron el año pasado, quedando 2-2 en el global de los partidos de ida y vuelta, pero el club jamaiquino fue favorecido por haber anotado de visitante.

La Liga Dominicana de Fútbol (LDF), que comenzó el pasado viernes, van jugar tres partidos cada equipo en una semana.