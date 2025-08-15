Los Atléticos colocan a Gio Urshela para asignación

Los Atléticos designaron al tercera base Gio Urshela para asignación el viernes, mientras que llamaron al infielder Brett Harris de Triple-A Las Vegas.

Además, los A's reclamaron al lanzador zurdo Jared Shuster de los Medias Blancas de Chicago y lo enviaron a Las Vegas.

Urshela firmó un contrato de un año con el club en diciembre. Bateaba para .238 con 20 carreras impulsadas en 59 juegos para los Atléticos, últimos en la tabla, que reciben a los Angelinos de Los Ángeles este fin de semana.

Estuvo en la lista de lesionados durante tres semanas por una distensión en el tendón de la corva izquierdo antes de regresar el 17 de junio, pero Urshela apareció en solo 27 de 49 juegos y bateó .253 después de regresar.

Urshela, de 33 años, bateó para .250 con nueve jonrones y 52 carreras impulsadas la temporada pasada entre Detroit y Atlanta. Un hábil jugador defensivo, también jugó para los Yankees, Cleveland, Toronto, Minnesota y los Angels durante una carrera de 10 años en las Grandes Ligas.

Harris hará su debut en la temporada después de batear .146 con tres jonrones y 12 carreras impulsadas para el equipo en dos períodos y 36 juegos el año pasado.