Treinta estadios en 25 días

Los dominicanos lo han logrado todo en Grandes Ligas. Han sido líderes en cada una de las estadísticas e, incluso, inmortales de este deporte… pero este jonrón es diferente, es inédito.

El Clásico Mundial de 2013 no solo cambió el béisbol para nuestro país, también motivó a otros a hacer “historia por la patria”.

Jepssy Beltré, fanático de la pelota, se embarcará en una travesía para visitar los 30 estadios de Grandes Ligas en 25 días. El proyecto está concebido para romper un récord Guinness establecido por dos estadounidenses en 2005.

La idea nació en 2013, cuando la selección dominicana ganó de forma invicta aquel torneo. Jepssy asistió a todos los partidos y, desde entonces, se propuso cumplir este reto.

inicio de la aventura

Cada verano revisa el calendario de la MLB. En 2018 comenzó a elaborar la logística, pero no fue hasta esta temporada que encontró el momento ideal.

La aventura comenzará el miércoles 20 de agosto, cuando los Guardianes de Cleveland visiten a los D-Backs en el Chase Field, Arizona.

Tras ese partido, el dominicano irá al Aeropuerto Internacional de Phoenix-Sky Harbor para abordar el único vuelo de su recorrido, con destino a San Diego. El resto de los traslados los hará por tren o autobús.

Para romper el récord Guinness, deberá cumplir con varios requisitos:

• Llegar antes del primer lanzamiento.

• Tomarse una foto con la pizarra en cero y otra con el resultado final.

• Usar transporte público entre estadios (solo podrá tomar taxis para ir del estadio al aeropuerto o a su lugar de hospedaje).

• Compartir con los jueces un GPS activo e ininterrumpido durante toda la travesía.

Jepssy, odontólogo desde hace 12 años, viajará junto al cineasta Jaime King, quien documentará todo el trayecto. Su plan es producir un reportaje o una película cuando culmine la aventura.

“Este es un proyecto muy grande para mí. Año tras año digo: este es el momento para cumplir mis sueños. Soy amante del béisbol y de cada dominicano que pone nuestra bandera en alto”, dijo Beltré, quien bautizó la iniciativa como Fanático de la Patria.

El recorrido terminará el miércoles 16 de septiembre, con el clásico entre los Yanquis de Nueva York y los Medias Rojas de Boston en el Fenway Park. Allí estará presente un representante de Guinness para entregar el certificado en caso de que complete la hazaña.

“Hacer el récord es un bonus. Con el simple hecho de llevar mi bandera a los 30 estadios ya es suficiente”, agregó Beltré, padre de Alejandro (11) y Ámbar (6), y esposo de Zuleyka Vargas, a quien atribuye gran parte del impulso para realizar este proyecto.

“Mi familia ha sido el principal apoyo para poner en marcha todo esto. Hace poco le conté a mi hijo sobre el récord y, antes de terminar, me dijo: ‘Sí, solo tienes que llamarnos por cámara en cada estadio’”, recordó con la voz entrecortada.

El odontólogo aclaró que no ha recibido apoyo de ningún sector y que asumirá el costo, que superará el millón de pesos. Agradeció a los D-Backs por facilitarle el acceso al Chase Field para dar inicio a su travesía.