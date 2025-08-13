La USGA y NBC Universal anuncian nuevo acuerdo de transmisión

Hola Fiebruses. Este Lunes fue anunciada la renovación del acuerdo entre la United States Golf Association (USGA) y NBC Universal, quienes hicieron oficial la extensión de seis años de cobertura de eventos a ser transmitidos por NBC, Peacock, USA y Golf Channel. La extensión mantiene la cobertura televisada de alrededor de 11 campeonatos de la USGA, y agrega cuatro horas de cobertura de red durante el Abierto de Estados Unidos los días jueves y viernes. Fuentes informaron que NBC Universal y la filial de televisión Versant (el canal de cable derivado de Comcast que presenta a USA y Golf Channel) pagarían algo cercano al valor promedio anual de $93 millones de dólares del acuerdo con Fox Sports anunciado en agosto de 2013. Aunque se anunciaron los detalles financieros a lo interno, la USGA declinó proporcionarlos.

Entre los detalles claves del anuncio destacan: 48 horas de cobertura del US Open al año, la mayor cantidad de cualquier major (exclusivo para las audiencias estadounidenses). De esas horas, 25 serán en el propio evento con la friolera de 33 horas para la costa oeste, un aumento de cuatro horas de cobertura de las rondas de NBC jueves y viernes (un total de cinco horas por día con una hora adicional en horario de máxima audiencia cada día). Además 27 horas de cobertura del Abierto Femenino de E.E. U.U. con siete horas de fin de semana por NBC, 18 horas de cobertura del US Senior Open, incluidas seis horas de fin de semana por NBC, 15 horas de cobertura exclusiva de Versant tanto para el U.S. Amateur como para el U.S. Women’s Amateur, y cobertura continua del U.S. Junior Amateur, U.S. Girls’ Junior, U.S. Adaptive Open y U.S. Senior Women’s Open, y finalmente, 12 horas de cobertura para cada una de las Copas Walker de dos días en 2028 y 2032, con 16 horas para las Copas Curtis de tres días en 2026 y 2030 (es decir, los partidos locales en EEUU).

Live From de Golf Channel seguirá presente en el U.S. Open y en el U.S. Women's Open cada año, con planes continuos para cubrir la clasificación final del U.S. Open, también conocido como "El día más largo del golf". En una nueva historia que surgió a pocos minutos del comunicado de prensa que anunció el acuerdo, el presidente de NBC Sports, Rick Cordella, reveló un nuevo elemento de la cobertura adicional de la cadena. La última hora recién agregada a la cobertura de jueves y viernes, diseñada para vender suscripciones en Peacock, pero que generalmente se juega en la oscuridad en esta era de rondas de seis horas, significa que "los horarios de salida seleccionados para jugadores de renombre se retrasarán y los nombres más importantes completarán sus rondas a medida que NBC concluya" la cobertura ampliada de esa semana.

"Siempre alcanzamos el punto máximo al final de una transmisión de golf. Ese momento entre las 7 y las 8 es un buen momento para el golf", expresó el ejecutivo. Es una flexibilidad audaz ya que los fans generalmente se han separado para cenar, y los anunciantes mostraron poco interés en anunciarse a esa hora este año. (Peacock siguió transmitiendo sin colocar anuncios). Será difícil imaginar que los jugadores acojan esta medida con el fin de ayudar a NBC a justificar su gasto. Un jugador de renombre que ha terminado una ronda de seis horas actualmente tiene que volver a jugar en 11 horas gracias a los tees divididos y a los 156 jugadores participantes en esos eventos. En el Abierto de Estados Unidos de este año, a la 1:25 p.m. del jueves, el grupo formado por Viktor Hovland, Collin Morikawa y Scottie Scheffler salió a las 7:40 a. m. del viernes por la mañana. Incluso si se modifican los tiempos para darles una o dos horas más de tiempo de recuperación, una vuelta a la acción en 11 horas no parece razonable, especialmente porque los tiempos de las rondas se han expandido en el golf actual. * Redes: @fiebredegolf en Instagram, Facebook y Twitter (X).