Comisionado Junior Noboa resalta la inversión de los equipos de MLB en el país

El Comisionado Nacional de Béisbol, Junior Noboa, resaltó este miércoles la confianza puesta por los equipos de Grandes Ligas para invertir en el país.

Las declaraciones del expelotero Noboa, vienen a raíz de la construcción de la nueva academia de los Chicago White Sox en Boca Chica, una obra que contará con una inversión de 12 millones de dólares y que promete convertirse en un referente de formación, desarrollo y proyección de talento joven en toda Latinoamérica.

“Damos las gracias a Dios por este primer picazo para la construcción de esta nueva academia. Hace 30 años llegamos aquí (Boca Chica) con la ilusión de un sueño y gracias a Dios se sigue materializando”, expresó Noboa sobre el proyecto.

Noboa ponderó el respaldo al béisbol que ha dado el presidente de la República, Luis Abinader, para que esa disciplina siga viviendo uno de sus mejores momentos.

“El béisbol está viviendo sus mejores momentos gracias al apoyo que nos ha dado nuestro señor presidente Luis Abinader. Desde que el presidente tomó las riendas de nuestra nación las inversiones de los equipos de MLB en el país superan los 500 millones de dólares, por la confianza que ellos (MLB) han encontrado en nuestro país, específicamente en Boca Chica, donde ya hay 19 academias”, manifestó el comisionado Noboa.

Cruz pondera labor de Noboa

El ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, felicitó la ardua labor que realiza Noboa al frente de la Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol.

“Valoro la oportunidad en una inversión tan valiosa para los dominicanos. Creo que el presidente Luis Abinader hizo una gran designación con Junior Noboa, quien ha sido uno de los pioneros en poner su mirada en este territorio para emprender una locomotora del béisbol aquí en Boca Chica, gracias Junior (Noboa) por tu dedicación y esfuerzo”, dijo Cruz.

Explicó que Noboa vio en Boca Chica el área ideal para que sirva de crecimiento a la industria del béisbol.

“Hace 30 años Junior Noboa tuvo la visión de ver lo que nadie había visto en este territorio que ha servido de plataforma para las organizaciones de Grandes Ligas. Somos el segundo país en producción de peloteros después de Estados Unidos. Gracias a la visión de Noboa ya tenemos 19 academias que es algo muy valioso”, acotó el ministro Cruz.