Atletismo RD sale a Bahamas al 5to. NACAC a buscar más plazas para el Mundial de Japón

Más de 13 atletas de la Selección Nacional de Atletismo, en las distintas modalidades, salen este jueves a Bahamas, a participar en el 5to Torneo NAAC Athletics, que comenzará este viernes 15 hasta el 17 en el Freeports de Grand Bahama, donde los criollos buscarán más plazas para el Campeonato Mundial de Japón que será del 13 al 23 de septiembre próximo.

La información la dio a conocer el presidente de la Federación Dominicana de Atletismo, el ingeniero Alexis Peguero, en un despacho de prensa.

Hasta el momento ya están clasificados al Mundial de Japón, los atletas Marileidy Paulino, Alexander Ogando, Lidio Felix y Liranyi Alonzo.El equipo tiene el apoyo del ministro de Deportes, Kelvin Cruz, del Grupo CRESO, el COD y de la marca Adidas.

Indicó que el grueso de atletas lo encabezan el medallista olímpico, Alexander Ogando, en 100 metros, que, aunque está clasificado al Mundial, está en preparación para el Mundial y para los Juegos Centroamericanos del 2026, lo mismo que Liranyi Alonzo.

“También irán los atletas Frankelo Pérez, en 100 metros, Melvin Marcelino y José González, en 200 metros, Erick Sánchez, Angel Moronta, en 400 metros y Juander Santos, en 400 con vallas”, dijo Peguero.

Comentó que los atletas están bien preparados física y mental para poner en alto la bandera tricolor en la justa de Bahamas.

Sostuvo que igualmente, Anabel Medina y Erick Sánchez, en los 400 metros, Rosa Angélica Santana y Franklin Pérez en impulso de bala.

El delgado será Mariano Cedeño, los entrenadores, Jesús Tapia y Ana Yasmin Lorenzo, el fisioterapeuta, Emilio Fernando Rodríguez.