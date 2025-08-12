Ohtani y su agente acusados de sabotear proyecto inmobiliario en Hawái de 240 millones

Un inversionista y corredor de bienes raíces de Hawái están demandando a Shohei Ohtani, alegando que la estrella de los Dodgers de Los Ángeles y su agente llevaron a que fueran despedidos de un desarrollo de viviendas de lujo de 240 millones de dólares en la codiciada Costa Hapuna de la Isla Grande, cuando llevaron al pelotero para que los respaldara.

Según la demanda presentada el viernes en el Tribunal de Circuito de Hawái, el agente de Ohtani, Nez Balelo, exigió cada vez más concesiones al desarrollador Kevin J. Hayes Sr. y a la corredora de bienes raíces Tomoko Matsumoto antes de exigir que su socio comercial, Kingsbarn Realty Capital, los excluyera del acuerdo.

“Balelo y Ohtani, quienes fueron incorporados al proyecto únicamente por el valor promocional y de marca de Ohtani, explotaron su influencia de celebridad para desestabilizar y, en última instancia, desmantelar el papel de los demandantes en el proyecto, sin otra razón que su propio interés financiero”, afirma la demanda.

En la demanda acusan a Ohtani y Balelo de interferencia tortuosa y enriquecimiento injusto. Hayes, un desarrollador con 40 años de experiencia, y Matsumoto, quien iba a ser el agente para vender las propiedades en un promedio de 17,6 millones de dólares cada una, indicaron que Ohtani y Balelo también intentaron socavar sus intereses en un segundo proyecto vecino.

Un portavoz de la agencia de Balelo, CAA Baseball, declinó hacer comentarios. Los intentos de contactar a los funcionarios de Kingsbarn para obtener comentarios no tuvieron éxito de inmediato.

“Este caso trata sobre el abuso de poder”, dice la demanda. “Los demandados utilizaron amenazas y reclamos legales infundados para obligar a un socio comercial a traicionar sus obligaciones contractuales y despojar a los demandantes del mismo proyecto que concibieron y construyeron”.

“Los demandados deben rendir cuentas por sus acciones, sin protegerse con la fama o agentes detrás de escena que actúan con impunidad. Los demandantes presentan esta demanda para exponer la mala conducta de los demandados y para asegurar que las reglas del contrato, el trato justo y la responsabilidad se apliquen por igual a todos, sean celebridades o no”.

Ohtani, de 31 años, llegó a las Grandes Ligas de Japón en 2018 posiblemente como la estrella internacional más aclamada en la historia del béisbol debido a su gran habilidad con el bate y como pitcher.

Cinco veces All-Star y tres veces Jugador Más Valioso, firmó un contrato récord de diez años y 700 millones de dólares con los Dodgers antes de la temporada pasada y ayudó al equipo a ganar la Serie Mundial de 2024.

Los materiales de inversión para The Vista en Mauna Kea Resort, que permanecían en línea el lunes por la noche, enumeraban a Hayes y Matsumoto como parte del equipo de gestión, junto con Kingsbarn. En el documento llaman a Ohtani “el Babe Ruth de Japón” y el "¨Primer Residente”, dándole la máxima atención por delante del icónico Mauna Kea Resort, “uno de los hoteles más celebrados en Hawái”, Hapuna Beach, “calificada como la playa #1 en Estados Unidos por Conde Nast Traveler” y dos campos de golf, uno diseñado por Arnold Palmer y el otro por Robert Trent Jones Sr.

“Ohtani actuará como el portavoz de celebridad para el proyecto y se ha comprometido a comprar una de las 14 residencias dentro del proyecto”, dice el folleto. “También tiene la intención de pasar un tiempo significativo en The Vista durante la temporada baja y construirá una pequeña instalación de bateo y lanzamiento para el entrenamiento de pretemporada”.

La demanda dice que los desarrolladores pasaron 11 años trabajando en el trato de construcción y “como parte de una audaz estrategia de marketing” firmaron un acuerdo en 2023 con Ohtani como “uno de los respaldos más destacados imaginables”.

“Esta asociación con Ohtani elevará la demanda y creará expectación dentro del mercado japonés de casas de vacaciones de lujo, que es un público objetivo principal para el proyecto”, decía el folleto de inversión. “Vemos la propiedad de Ohtani como un impacto significativo en la exposición global del proyecto y esperamos acelerar el ritmo de ventas, ayudándonos así a lograr nuestros objetivos de precios”.