Héctor Neris es colocado en asignación por los Astros

Los Astros designaron a Neris para asignación el martes.

El veterano lanzador derecho firmó contrato con Houston a principios de julio y jugó 12 partidos durante su poco más de un mes con el club, permitiendo siete carreras limpias en 11.2 entradas. Neris también ha lanzado para los Angels y Atlanta esta temporada, y tiene una efectividad combinada de 6.75 en 26.2 entradas entre los tres equipos.

Neris pierde su puesto en la plantilla de Houston tras sus últimos problemas. Irá a la lista de waivers, donde podría despertar el interés de otros equipos.

Para Neris era su tercera parada con los Astros, equipo que lo tomó luego de ser dejado en libertad por los Angelinos.