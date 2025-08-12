Anuncian el XIII torneo Panamericano de Béisbol Infantil 11-12 años

Con la participación de 12 países, fue anunciada la versión 13 del Torneo Panamericano de Béisbol Infantil (11-12 años), justa que se desarrollará del 23 al 29 de agosto y que estará dedicada a Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional.

La información fue ofrecida por el doctor Salvador Ramos, presidente del Comité Organizador y director de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) durante un encuentro con la prensa, en el Salón de Reuniones de esa institución.

Ramos señaló que ya todo está preparado para el magno evento, que tendrá como partido inaugural entre los seleccionados de Venezuela y República Dominicana en el estadio principal de la Liga Deportiva Mercedes, ubicado en la avenida Tiradentes del ensanche La Fe.

De su lado, el director general del certamen, Luis Mercedes expresó que el torneo tendrá el éxito esperado por el equipo de hombres y mujeres que integran el Comité Organizador.

Los países que estarán participando en el torneo Panamericano estarán divididos en dos grupos. El A lo integrarán República Dominicana, Aruba, Curazao, El Salvador, Guatemala y Venezuela. En tanto, el B lo componen Colombia, Haití, Estados Unidos, México, Panamá y Puerto Rico.

Además de las instalaciones de la Liga Deportiva Mercedes, también se jugará en los estadios de béisbol de los Jardines del Norte así como en el Club Naco.

Acto protocolar

El acto inaugural del Torneo Panamericano de Béisbol Infantil iniciará con el desfile de los equipos, la cual estará encabezada por la Banda de Música de la Armada de la República Dominicana.

A seguidas, se procederá al izamiento de las banderas de los países participantes a cargo de los delegados de cada uno de los equipos participantes, acompañados a su vez de la Banda de Música de la Policía Nacional.

Las palabras de bienvenida estarán a cargo de Luis Mercedes, director general del evento. Luego, el doctor Salvador Ramos, presidente del Comité Organizador dará las palabras centrales.

Minutos después se procederá a la entrega de una placa de reconocimiento a la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía a cargo del Comité Organizador del torneo.

Luego, el atleta Nelson Liriano tendrá bajo su responsabilidad el juramento deportivo.

Concluido el juramento, la alcaldesa Carolina Mejía, junto al ingeniero Kelvin Cruz, ministro de Deportes y Recreación, realizarán el lanzamiento de honor. Fungirán como bateadores el licenciado Luis Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sport, y Leo Corporán, editor deportivo del periódico El Nacional.

En tanto, que, Alberto Rodríguez Mella, director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) y Junior Noboa, Comisionado Nacional de Béisbol, harán a su vez de receptores, mientras que Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, y Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna, mayor general retirado (ERD), serán los árbitros de honor.

La jornada inaugural, así como cada uno de los encuentros, serán televisados por Coral 39 y CDN Deportes.

Jornada completa primer día

El estadio de la Liga Deportiva Mercedes albergará dos de los seis partidos que tendrá el primer día de competencia del torneo. El primer encuentro será entre los combinados de Venezuela y República Dominicana, Haití contra Colombia, Guatemala y Curazao.