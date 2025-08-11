Edgar Martínez e Igor González serán instrutores de Puerto Rico en el Clásico Mundial

El cuerpo técnico de Puerto Rico acaba de incorporar a varias nuevas leyendas. Con Carlos Beltrán como gerente general, Yadier Molina regresando como mánager y Francisco Lindor liderando como capitán del equipo , ya había grandes esperanzas de que Puerto Rico finalmente pudiera ganar su primer Clásico Mundial de Béisbol tras los segundos puestos de 2013 y 2017.

El martes, el equipo reforzó su cuerpo técnico con la incorporación del bateador designado del Salón de la Fama, Edgar Martínez, y del dos veces ganador del premio al Jugador Más Valioso, Juan González. Si bien Martínez, quien actualmente es el director senior de estrategia de bateo de los Mariners, debutará como entrenador de la selección nacional, González aporta una vasta experiencia.

Juan González formó parte del cuerpo técnico del equipo en los torneos Clásico Mundial de Béisbol de 2017 y 2023, y ganó medallas de oro como capitán de la selección absoluta en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2018 y los Juegos Panamericanos de 2019. También dirigió al club en los torneos Premier12 de 2019 y 2024 y dirigió al equipo sub-23 a su mejor resultado en la historia: medalla de plata en la Copa Mundial Sub-23 de 2024.

Martínez y González son sólo los últimos grandes nombres en unirse para el Clásico Mundial de Béisbol del próximo año: Albert Pujols manejará la poderosa alineación de República Dominicana, Andruw Jones ascendió de entrenador de banca de Holanda a capitán del equipo, Dusty Baker liderará a Nicaragua y el mánager de Estados Unidos Mark DeRosa llamará a Andy Pettitte y Matt Holliday entre su cuerpo técnico .