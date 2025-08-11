Dominicana volverá a ser sede del Panam de béisbol U15

La República Dominicana se prepara nueva vez para ser sede del Panamericano de Béisbol Sub-15 que organiza la Confederación Panamericana de Béisbol (COPABE) WBSC Américas Béisbol, que se llevará a cabo del 6 al 11 de septiembre de 2025 y en donde la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom) anunció que, la contienda que reúne a cinco países del Caribe tendrá como escenario las instalaciones de IPL Academy en el Toro, Santo Domingo Este.

El Campeonato Panamericano de Béisbol Sub-15 se realizará en tres regiones así lo informó la WBSC Américas, siendo la República el escenario para la batalla del Caribe, para que Bahamas, Cuba, Puerto Rico, Islas Vírgenes y los dueños de la casa, la República Dominicana salten al terreno por el título del Rey del Caribe y el boleto directo que los lleve a la Copa del Mundo Sub-15.

“Es una magnífica oportunidad que tenemos, una segunda oportunidad que nos permite presentar un gran evento en la República Dominicana, queremos agradecer la confianza depositada en nosotros por la WBSC Américas Béisbol y la COCABE, que nos permite reinvindicarnos”, expresó Juan Núñez presidente de la Fedom.

“En este 2025 la República Dominicana ahora va a presentar un evento de muchísima calidad, vamos a superar el anterior en 2024, esto se debe a que ahora contamos con un gran apoyo real, el gubernamental con el Ministro de Deportes Kelvin Cruz a la cabeza y del empresarial con el Grupo de Medios Panorama que dirige Miguel Medina.

Y precisamente como parte del acuerdo firmado por el Grupo de Medios Panorama y la Fedom, todos los partidos del Campeonato Panamericano de Béisbol Sub-15 serán televisados para el disfrute de todos los dominicanos a través de la señal de VTV Canal 32.

Amuris Nina director de operaciones de la Fedom y José Canó primer vicepresidente Fedom junto a un grupo de profesionales iniciaron el arduo trabajo que exige la conformación de la escuadra que nos representará con gallardía en el Panamericano Sub-15, con el único objetivo de proclamarse campeones en la casa.

Se trata de tener la mejor representación del país en edades comprendidas entre los 14 y 15 años.

Esta es la segunda vez que República Dominicana monta el Panamericano en esta categoría, siendo el 2024 la primera ocasión que se realizó y los dueños de la casa en una final de impacto perdieron el invicto ante Puerto Rico, quedándose así con la plata y uno de los tres cupos al Mundial que se disputaron en ese entonces.

Son estas categorías menores U-12, U-15 y las mayores U-18, U-23, Premier 12 y el Clásico Mundial las que reparten los puntos tanto en Premundial como en campeonatos Mundiales para que los países estén en el Ranking Mundial de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC, por sus siglas en inglés).