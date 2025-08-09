Pete Alonso empata con Darryl Strawberry la marca de mas jonrones en la historia de los Mets

Pete Alonso conectó el sábado por la noche su jonrón número 252 de su carrera , igualando el récord de los Pete Alonso completa el swing con el que disparó su histórico vuelacercas. que ostentaba Darryl Strawberry durante 37 años.

Alonso, de 30 años, conectó su jonrón número 26 de la temporada contra el abridor de los Cerveceros de Milwaukee, Tobias Myers, al abrir la segunda entrada, dándole a los Mets una ventaja de 1-0. El batazo de 126 metros entre el jardín izquierdo y el central llegó con una recta en cuenta de 1-2 en la parte alta de la zona de strike.

Fue el cuarto jonrón de Alonso en ocho juegos, desde que lo conectó el 1 de agosto contra San Francisco para poner fin a una mala racha de 0 de 19.

El jonrón que igualó el récord se produjo en el mismo estadio donde Alonso conectó el jonrón más importante de su carrera en octubre pasado, aunque este no contó para su total de la temporada regular. El jonrón de tres carreras que le dio la ventaja al toletero en la novena entrada, contra el cerrador estelar Devin Williams, salvó la temporada de Nueva York y llevó a los Mets a una victoria de 4-2 sobre los Cerveceros en el decisivo tercer juego de la Serie de Comodines de la Liga Nacional.

Alonso, una estrella local seleccionada por los Mets en 2016, irrumpió en las Grandes Ligas con un gran éxito en 2019, conectando 53 jonrones para establecer un récord de novato en las Grandes Ligas y un récord de franquicia para una sola temporada.

El cinco veces All-Star, apodado el Oso Polar, ha alcanzado los 40 en dos ocasiones y ha sido uno de los bateadores más consistentes del béisbol desde su llegada. Tras una larga negociación, regresó a los Mets como agente libre en febrero con un contrato de dos años y 54 millones de dólares que incluye una opción de jugador de 24 millones de dólares para 2026, que Alonso probablemente rechazará.

Los únicos otros jugadores activos que lideran su franquicia actual en jonrones son Manny Machado (Padres) y Mike Trout (Angels).

Giancarlo Stanton, ahora con los Yankees de Nueva York, tiene la marca de Miami con 267 para los Marlins.

Strawberry rompió el récord anterior de los Mets con su jonrón número 155 el 3 de mayo de 1988, superando a Dave Kingman. El jardinero, con un swing potente, bateó 252 jonrones en 1109 juegos con Nueva York durante sus primeras ocho temporadas en las Grandes Ligas, de 1983 a 1990. Posteriormente, jugó para los Dodgers, los Gigantes y los Yankees, terminando su carrera de 17 años con 335 jonrones.