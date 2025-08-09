Noelvi Marte batea tres dobletes en el triunfo de Cincinnati

Nick Martínez lanzó siete entradas sólidas y Noelvi Marte conectó tres dobletes para que los Rojos de Cincinnati vencieran el sábado 2-1 a los Piratas de Pittsburgh y rompieran una racha de tres derrotas.

Marte impulsó una carrera y anotó otra. Martínez (10-9) permitió una carrera, cuatro hits y dos bases por bolas, además de ponchar a cuatro.

Emilio Pagán consiguió su salvamento número 25. Concedió una base por bolas al abrir la novena, pero el campocorto Elly De La Cruz convirtió una línea en una doble matanza que sentenció el juego.

Marte impulsó a Spencer Steer desde la primera base con un doblete en la cuarta entrada para empatar el juego 1-1. Marte conectó otro doblete en la séptima y anotó con un elevado de sacrificio de TJ Friedl. Añadió su tercer doblete en la novena, estableciendo un récord personal.

Pittsburgh tomó una ventaja de 1-0 en el tercero cuando Jared Triolo se duplicó y anotó con el elevado de sacrificio de Tommy Pham.

Spencer Horwitz tuvo dos de los cuatro hits de los Piratas.

Carmen Mlodzinski (2-7), la segunda de cinco lanzadoras en un juego de bullpen, cargó con la derrota.