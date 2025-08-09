Michael Harris dispara jonrón de tres vueltas y los Bravos ganan histórico partido

Michael Harris II conectó un jonrón de tres carreras, el novato Hurston Waldrep lanzó seis sólidas entradas y los Bravos de Atlanta vencieron el sábado 7-1 a los Marlins de Miami en el primer juego de una doble cartelera en el que se hizo historia en las Grandes Ligas.

Jen Pawol se convirtió en la primera umpire en un juego de Grandes Ligas, trabajando en la primera base. Está programada para estar en la tercera base en el segundo juego de la doble cartelera y detrás del plato el domingo en el final de la serie.

Waldrep (2-0), en apenas su segunda apertura esta temporada, permitió cuatro hits, una base por bolas y una carrera. Ponchó a seis. Ha permitido dos carreras en 11 2/tres entradas en sus dos aperturas.

Harris tuvo dos de cuatro con un doble, tres carreras impulsadas y dos carreras anotadas. Llegó a 11 cuadrangulares con su batazo de tres carreras en la séptima entrada.

Drake Baldwin terminó de 4-2 con dos carreras impulsadas. Ozzie Albies y Eli White impulsaron carreras en la segunda entrada que dieron a los Bravos una ventaja de 2-0.

El novato Ryan Gusto (7-5) permitió tres carreras en seis entradas en su debut con los Marlins. Fue adquirido de los Astros el 31 de julio. Xavier Edwards impulsó la única carrera de los Marlins con un sencillo en la sexta entrada.

Por los Marlins, el dominicano Agustín Ramírez de 4-0. El venezolano Javier Sanoja de 3-1 con una anotada.