Marcell Ozuna dispara dos jonrones en el segundo triunfo de los Bravos

Marcell Ozuna conectó dos jonrones y los Bravos de Atlanta derrotaron el sábado 8-6 a los Marlins de Miami para barrer la doble cartelera en los primeros juegos de las Grandes Ligas con una árbitra mujer .

Jen Pawol jugó la doble jornada: en tercera base en el segundo partido y en primera base en el juego inaugural. Recibió una ovación en ambos juegos cuando se presentaron los árbitros. Entre partidos, la MLB anunció que su gorra del primer partido sería donada al Salón de la Fama del Béisbol Nacional.

Los Bravos ganaron el primer partido 7-1 gracias a una fuerte actuación del novato Hurston Waldrep y un jonrón clave de tres carreras de Michael Harris II.

En el segundo juego, Erick Fedde (4-12) ganó por primera vez en tres aperturas con los Bravos. Raisel Iglesias tuvo una novena entrada perfecta para su 16.º salvamento.

Ozuna conectó un jonrón solitario en el cuarto y un jonrón de tres carreras una entrada más tarde para ayudar a los Bravos a superar un déficit de 4-0.

El receptor Drake Baldwin se fue de 5-2 con tres carreras impulsadas. Impulsó dos carreras en el primer juego como bateador designado.

El abridor de los Marlins, Sandy Alcántara (6-11), permitió cinco carreras en cinco entradas, incluyendo los dos jonrones de Ozuna. Su efectividad subió a 6.55.

Xavier Edwards y Heriberto Hernández tuvieron dos carreras impulsadas cada uno para los Marlins.

El novato Jakob Marsee se fue de 2-2 con 2 bases por bolas. Bateó .448 en sus primeros 10 juegos como jugador de Grandes Ligas.

Momento clave

El jonrón de tres carreras de Ozuna en la quinta entrada les dio a los Bravos su primera ventaja de 5-4. El jonrón recorrió 416 pies hacia el jardín izquierdo para culminar una entrada de cuatro carreras.

Estadística clave

Alcántara ha permitido al menos cinco carreras en 10 de sus 23 aperturas esta temporada, incluidas cinco de sus últimas ocho.