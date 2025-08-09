La O&M remonta y se impone a Jarabacoa en la LDF

El equipo universitario de OyM fc logró remontar el resultado adverso ante Jarabacoa fc para ganar dos goles por uno en el estadio Panamericano de San Cristóbal y comenzar con tres puntos su temporada en la LDF 2025-2026.

La primera mitad fue bien jugada por los visitantes de Jarabacoa y fruto de ello abrieron el marcador con un disparo desde fuera del área, obra de Diban Renteria al minuto once del encuentro.

Luego del gol los dirigidos por el experimentado Wilkenson Pierre, se afianzaron con el balón y lograron generar buen fútbol, siendo por momentos dueños del partido e el primer tiempo.

Pero cuando se jugaba el tercer minuto de descuento en la etapa inicial apareció Julen Monterola y anotó un verdadero golazo para igualar las acciones.

Ya en el segundo tiempo los omeyanos marcaron el ritmo del partido y al sesenta y dos Josué Báez logró el segundo tanto de tras un buen pase de Herard Franzety.

A partir de ahí el partido se tornó más físico y con idas y vueltas para ambas escuadras.

Al noventa más tres fue expulsado el mediocampista español de la OyM Jon Trincado por doble amonestación.

Finalmente fue triunfo para los de José Aparicio y los primeros tres puntos para el onceno capitalino.

Atlántico y delfines empatan

De su parte en Puerto Plata, Atlántico y Delfines nos brindaron un partido entretenido, el cual terminó igualado a un gol por bando.

El gol de los de Puerto Plata fue del nativo José Rubirosa al veintinueve y para Delfines igualó el central colombiano Arles Abonia al treinta y seis.

La jornada uno termina este domingo con dos partidos, a las cuatro de la tarde Atlético San Cristóbal recibe a Salcedo fc y en la Vega el Atlético Vega Real será local en el Cóndor contra el club Atlético Pantoja.