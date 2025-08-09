Este lunes presentarán el documental La Dinastía Naranja

Será este lunes 11 de agosto la presentación en gala premier del documental La Dinastía Naranja, que narra el éxito alcanzado en el futbol local por el Cibao FC los últimos cuatro años.

El evento se llevará a cabo a las 5 de la tarde en el Teatro de la PUCMM, y han sido invitados los jugadores y directivos de Cibao FC, así como autoridades y personalidades de la vida deportiva y social de Santiago. Igualmente, la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago y todos sus miembros.

El equipo Cibao FC, de categoría superior, ha dominado todos los torneos de la Liga dominicana de Fútbol desde el 2021.

Manuel Estrella, presidente de Cibao FC, equipo que ha marcado un gran referente en el fútbol dominicano.fuente externa

En ese período, han sido campeones en 5 torneos seguidos, incluyendo el mas reciente del primer semestre 2025, la denominada Copa, que se estrenó en febrero pasado. El Cibao FC , apadrinado por su presidente ingeniero Manuel Estrella, ha sido campeón seguidamente en 2021, 2022, 2023 y 2024.

La empresa CinePlus HJC, que preside el periodista Héctor J.Cruz, ha recopilado ese gran período de triunfos, y colocado en un documental llamado “La Dinastía Naranja ”, que tiene la participación testimonial de los miembros y directivos del ya afamado equipo.

La n Gala Premier será en el teatro de la Universidad Católica Madre y Maestra, en Santiago, precisamente sede del estadio de Cibao FC.

El documental tiene 1 hora de duración, el guion ha sido escrito por los periodistas Tuto Tavarez y Manuel Acevedo, y la narración está a cargo del reconocido hombre de futbol Jorge Rolando Bauger. Ha sido editado por Fernando Pérez Popoteur, con la asistencia de Hecmary Ugarte. …

“Esta es una nueva experiencia pues este documental rinde homenaje a este gran período de Cibao FC”, declaró Cruz, que ha realizado ya tres documentales de fútbol en los últimos 5 años. Los dos anteriores se han llamado “A 11 Pasos” y “Poker de Coronas”.

La firma CinePlus, especialista en material cinematográfico del deporte, ha presentado en pasados años otros documentales de beisbol. En 2019 presentó “El Milagro Verde”, respecto al triunfo de las Estrellas Orientales luego de 50 años, El Coleccionista, referente a todos los triunfos obtenidos por el histórico manager Felix Fermín, y el año pasado El Chilote, en libro y documental sobre la vida de Chilote Llenas.

En otras areas,. Ha realizado y presentado públicamente Barranquilla 2018, Heroes en el Podium , y temas relativos a la historia del beisbol dominicano.

El documental La Dinastía Naranja contiene testimonios especiales de los jugadores Miguel Lloyd, Jean Carlos López, Rivaldo Correa, Juan David Diaz, Ernesto Trinidad, el director técnico Junior Scheldeur, el gerente general Alberto Polanco, entre otros.