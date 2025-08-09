Luis Severino en lista de inactivos por 15 días con distensión en el oblicuo izquierdo

Los Atléticos colocaron el sábado al lanzador derecho Luis Severino en la lista de lesionados de 15 días el sábado debido a una distensión en el oblicuo izquierdo. El movimiento es retroactivo al miércoles.

El dominicano recientemente había comenzado a lanzar como el agente libre que firmaron esta temporada baja por una gran cantidad.

En su lugar llamaron al lanzador zurdo Hogan Harris de Las Vegas de la Triple-A en una transacción correspondiente.

Severino firmó un contrato de 67 millones por tres años en diciembre, pero puede optar por salir después de la próxima campaña. Este fue el contrato más grande de la historia para los Atléticos, que típicamente gastan poco, en ese momento. Desde entonces firmaron acuerdos similares con Brent Rooker (60 millones por cinco años) y Lawrence Butler (65,5 millones por siete años) en anticipación a su programado traslado a Las Vegas en 2028.

A menos que acuerde una extensión, es probable que Severino, de 31 años, no sea parte de esos planes.

Comenzó lento esta temporada, pero en sus últimas cinco aperturas tuvo un récord de 4-1 con una efectividad de 2.93 y 30 ponches en 27 2/3 entradas. Con esto mejoró su récord a 6-11 con una efectividad de 4.82.