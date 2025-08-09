Junior Caminero dispara su jonrón 31 en el revés de los Rays

Cal Raleigh conectó su cuadrangular número 43 de la temporada, liderando las mayores, un jonrón de tres carreras en la octava entrada que le dio a los Marineros de Seattle una victoria de 3-2 sobre los Rays de Tampa Bay el viernes por la noche.

Los Marineros ganaron su quinto juego consecutivo y se mantuvieron juego y medio detrás de los Astros de Houston, líderes de la División Oeste de la Liga Americana.

Raleigh borró el déficit de dos carreras de Seattle con un batazo de 417 pies al jardín entre derecho y central contra Griffin Jax (1-6) después de sencillos de J.P. Crawford y Cole Young.

Raleigh pegó un cuadrangular por primera vez desde el 31 de julio contra Texas. Supera a Kyle Schwarber, de Filadelfia, por dos jonrones. Schwarber llegó a 41 vuelacercas el viernes.

El dominicano Carlos Vargas (4-5) trabajó una octava entrada sin carreras y Matt Brash consiguió su segundo salvamento de la temporada, ponchando a los tres bateadores en la novena.

Rasmussen permitió cuatro imparables en seis entradas en blanco, ponchó a cuatro y sin otorgar bases por bolas. Lanzó en su estado natal, Rasmussen cedió una carrera limpia en 20 entradas y un tercio en su carrera contra Seattle.

Brandon Lowe pegó un jonrón solitario en la primera entrada y Junior Caminero disparó su cuadrangular 31 de la campaña en la quinta para darle a Tampa Bay una ventaja de 2-0.

El dominicano Luis Castillo permitió dos carreras con cinco hits en siete entradas. Ponchó a cinco y no otorgó bases por bolas.

Por los Rays, el dominicano Junior Caminero bateó de 4-2 con una carrera anotada y una impulsada.

Por los Marineros, el colombiano Donovan Solano bateó de 3-2; el mexico-cubano Randy Arozarena de 4-2; los dominicanos Jorge Polanco de 3-0, Julio Rodríguez de 4-0; y el venezolano Eugenio Suárez de 3-0.