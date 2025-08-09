Jen Pawol hará historia este sábado en Grandes Ligas

Jen Pawol estaba en medio del arbitraje de un juego de Triple-A el miércoles por la noche cuando el tercera base de Nashville Sounds, Oliver Dunn, identificó algunos puntos en común interesantes entre ellos.

“Cuando llegues a las Grandes Ligas y estemos juntos en el campo, habremos trabajado juntos en todos los niveles en el campo”, le dijo a Pawol.

De hecho, tras trabajar en más de 1,200 partidos de las Ligas Menores en todos los niveles de afiliación durante las últimas 10 temporadas, Pawol y los jugadores de la MLB finalmente estarán juntos en el campo. La Major League Baseball anunció el miércoles que Pawol formará parte del equipo de árbitros de la serie Marlins-Braves de este fin de semana en Atlanta

Pawol arbitrará tres juegos, incluyendo ambos finales de la doble cartelera del sábado (estará en primera base en el primer partido y en tercera base en el segundo. La doble cartelera requirió la adición de un quinto árbitro, ya que cada árbitro de home se salta el otro juego en el que no están trabajando.

Pawol será la primera mujer en arbitrar un juego de temporada regular de las Grandes Ligas, pero está lejos de ser la primera con esas aspiraciones.

Pam Postema llegó a los entrenamientos de primavera de la MLB en 1988-89, pero nunca recibió una convocatoria oficial. Christine Wren y Ria Cortesio arbitraron en las menores, pero sus caminos se estancaron en Doble A. Las tres han sido mentoras y fuentes de inspiración para Pawol en su trayectoria profesional, que comenzó en la Liga de la Costa del Golfo de nivel novato en 2016.

Aunque los números han crecido ligeramente, hoy en día solo ocho mujeres arbitran en las ligas menores, para quienes Pawol representa un faro de esperanza y progreso.

En general, el béisbol ha estado animando a Pawol todo el tiempo. En una videollamada el jueves, Pawol habló sobre una interacción memorable con Adam Wainwright mientras el veterano lanzador de los Cardenales estaba en rehabilitación hace un par de años.

“Era mi primer año en Triple-A y andaba por ahí revisando a los lanzadores para detectar sustancias extrañas”, dijo Pawol. “Yo estaba en el plato y él lanzaba, así que me tocaba hacer mi trabajo. Me acerqué a él para revisar a los lanzadores. Y de inmediato me dijo: 'Jen, solo quiero que sepas que tengo hijas, y creo que esto es genial, y te apoyo y mucha suerte'”.