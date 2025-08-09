China derrota 3-0 a Dominicana en el Mundial U-21 de voleibol

El seleccionado nacional de China derrotó este sábado tres sets por cero a la República Dominicana (25-22. 25-15 y 25-11), en choque correspondiente al Grupo B, en la continuación del Campeonato Mundial Femenino U-21, que se celebra aquí, evento que organiza la Federación Internacional de Voleibol (FIVB).

Las dominicanas jugarán este lunes 11 de agosto ante Korea, en partido que está pautado para las 5:00 de la madrugada.

Las quisqueyanas ahora tienen marca de uno ganados y dos perdidos en la justa mundialista.

Las chinas se apoyaron en un efectivo ataque ofensivo de Li C.X, con 14 puntos, seguida de Wang A, Q, con 10 tantos.

Por la República Dominicana, Jismeily Flete fue la mejor con siete puntos y Virelys Rivera aportó cinco tantos.

Las caribeñas presentaron una gran debilidad ofensiva lo que fue aprovechado por sus rivales para ganar el partido sin dificultad.

En las estadísticas del juego, China superó a las dominicanas en ataque 38-21, en bloqueo 7-1 y en servicio 12-1.

Los tres parciales fueron dominados sin ningún tipo de problemas con el sexteto de China, que mostró su superioridad ante sus contrincantes.