Fallece en accidente el piloto de carreras Héctor “El Bori” Zayas

El pasado 9 de julio Caribbean Drag Racing League (CDRL) a través de las redes sociales felicitaba a Héctor “El Bori” Zayas por lograr 180.44 millas por horas en el “Dominican Roll Races”, a casi un mes después la misma plataforma informó a sus usuarios la muerte de este piloto “tratando de romper su propio record”.

De acuerdo a las redes sociales, El Bori falleció la noche de este jueves tras un accidente mientras en el Autódromo de Las Américas. En el audiovisual se ve al polito correr en su jeep Trackhawk impactando contra un muro. El video se ve, desde lejos, la explosión del vehículo.

La información de su muerte fue confirmada por Caribbean Drag Racing, quien indicó que este hombre fue “uno de los pilares fundamentales en el desarrollo del dragueo dominicano, un apasionado que impulsó la cultura y el nivel competitivo en cada evento donde participaba”.

Asimismo, debido al fallecimiento de Héctor Zayas, la entidad pospuso el VP Rancing Nights pautado para este sábado 9 de agosto.

“Héctor no solo fue un gran corredor: para muchos fue un colega, un amigo leal, un esposo, un padre orgulloso y una inspiración para todos los que tuvimos la suerte de conocerlo. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos, deseándoles fuerza, consuelo y paz en este momento tan difícil. Su motor se apaga, pero su legado seguirá vivo en nuestros corazones”, escribieron en una publicación.