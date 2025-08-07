La Pucmm domina jornada torneo de Béisbol Universitario

El conjunto de la Pucmm salió por la puerta grande en los dos partidos que se efectuó en la jornada correspondiente a la cuarta versión de la Liga de Béisbol Universitario, certamen organizado por la Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol (DCNB), en disputa de la Copa BanReservas.

Los estudiantes de la Pucmm dispusieron del Itla en su primer compromiso con marcador de 10 vueltas por 3 y de la UASD en el segundo con anotación de 4 por 3.

Luis Hernández se anotó la primera victoria por la Pucmm y Bernie Orozco ganó el segundo. Los pitchers perdedores fueron Hansel Reynoso y Anderson Martínez. Los más sobresalientes por los triunfadores fueron Albert Martínez par de dobletes, Daniel Morel triple y sencillo, Wilbert Pérez tubey e imparable. Por el Itla, Omar Hiraldo, vuelacercas e incogible y por los Uasdianos Edixon Alcántara doblete y sencillo

Otros resultados

Asimismo, en otros encuentros de la jornada, La Uce derrotó 9-6 a Utesa, choque en que Fausto Santana se anotó la victoria y Joryi Montero fue el perdedor. Rider Rincón con un doblete fue el mejor con la estaca por los ganadores, mientras que José Ramón pegó dos sencillos por Utesa.

Ucateba venció 10-5 a Unapec, siendo Cristopher Medina el ganador y Elián Barrera el derrotado, La O&M dispuso 4 vueltas por 3 del Itla. Ariel Suero fue el triunfador y Luis Delgado mordió el polvo de la derrota, en tanto que Unisa apabulló 12-2 a la Uce, logrando Erick Amparo el éxito y Samir Ramírez fue el perdedor. Andy Peña tronó con la estaca con doblete y 3 sencillos por los triunfadores, Edyson Ferreiras, y Miguel Angel Jiménez dieron dos incogibles cada uno.

El Standing

Luego de la jornada, Unapec sigue dominando la Región Este con foja de 8-2, el Itla está en segundo con 4-6 y la Uce tiene 1-10. En la parte Sur, la Uasd sigue a la vanguardia con 7-3, la O&M es segundo con 6-4 y Ucateba tercero con 4-5. En el Norte domina la Pucmm con 7-4, Unisa es segundo con 5-5 y Utesa tercero con 4-7.