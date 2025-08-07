Darío Paredes, segundo producto de la Liga Universitaria que sobresale en Estados Unidos

La Liga de Béisbol Universitaria sigue arrojando positivos resultados con el impacto que ha tenido el antesalista Darío Junior Paredes, en la Southwestern Christian University.

Paredes, quien consiguió una beca a través del torneo que organiza la Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol (DCNB), que dirigiré el expelotero Junior Noboa, se abre paso practicando el deporte que le apasiona en la alta casa de estudio ubicada en Oklahoma, Estados Unidos.

“Yo conseguí una beca universitaria mediante el Comisionado de Béisbol y el programa de Dream Big, que hicieron todo lo necesario para yo conseguir la beca y poder jugar y estudiar en los Estados Unidos”, expresó Junior Paredes, quien participó en el torneo con la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y años más tarde con UNAPEC.

Este mismo año, el lanzador Christian Montes de Oca, quien en el 2021 participó con el equipo UNAPEC en la Liga, fue llamado por los D- Backs de Arizona, luego de accionar para el equipo Reno, Triple A de esa organización, siendo el primer jugador en conseguir un puesto importante con la beca recibida por la DCNB.

“Duré varios años participando en el torneo universitario y luego se me acercó Sócrates Aguasvivas ofreciéndome una beca para pertenecer a UNAPEC y se concretizó un acuerdo para yo estudiar negocios en UNAPEC desde el año 2021 y en el 2023 recibí la beca para ir a los Estados Unidos”, explicó Paredes, quien estudia Kinesiología en la universidad Southwestern.

Darío posee interesantes números en su accionar en los Estados Unidos con .373 de promedio de bateo, 27 jonrones, 170 carreras empujadas y .488 de OBP.

El pelotero de 26 años de edad ha recibido ofertas para jugar en varias ligas como Atlantis City y la Frontier League.

Junior Paredes exhortó a los jóvenes que participan en la Liga Universitaria a que sigan persiguiendo sus sueños y aprovechar este evento que realiza la DCNB, el cual sirve de trampolín a los sueñas alcanzar una beca para formarse en los Estados Unidos.

Este año el torneo está dedicado a Stanley Javier y se juega la Copa Banreservas.