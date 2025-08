¿Hacia donde va el golf juvenil dominicano?

Hola Fiebruses. Este articulo no pretende polemizar ni entrar en diatribas que no conduzcan a nada. Tengo muchos años viendo de cerca la evolución de nuestro golf competitivo y entiendo que las críticas son buenas, siempre y cuando se hagan sobre la base de las mejoras y no para llevar un mensaje negativo, como es mi caso. Entro en materia: La selección juvenil dominicana acaba de lograr el segundo lugar en los Caribbean Amateur Junior Golf Championships celebrados en el Grand Reserve Golf Club en Puerto Rico con el local de nuevo como campeón, un resultado esperado, toda vez que los borinqueños se han levantado para convertirse en un equipo cohesionado, enfocado y bien dirigido por mi hermano Eduardito Figueroa como coach y director de la escuadra. Como yo lo veo, el equipo nacional juvenil (manejado internamente en Fedogolf por el Comité Juvenil), debe abocarse a una rápida revisión a fines de lograr enderezar el derrotero que lleva la selección. Creo es tiempo de que dejemos de jugar por el segundo lugar y enfrentar la realidad de que los juveniles necesitan un rápido ajuste en sus filas para regresar al brillo que tuvimos en años recientes. Como los scores de estos recién pasados campeonatos se basaban en puntos, obviamente la escogencia de las mejores notas es más complicada (que son las que nos traen más puntos cada día de competencia), pues mientras otras delegaciones del área (ni hablar de Latinoamérica) se juntan con varios scores cerca del par o bajo el par de cancha, para nosotros aún es cuesta arriba lograr ese tipo de resultados, especialmente en los grandes escenarios.

Me enteré de que estas inquietudes que plasmo aquí no solo las noto yo, sino que ya internamente la federación se ha dado cuenta de esto y ya está haciendo correctivos, como el nombramiento de un nuevo CEO que conducirá los destinos de los juveniles y que se enfocará, no solo en la parte física del juego, sino en la parte mental y administrativa de la selección. Los chicos necesitan que alguien los reencauce. Que los haga jugar como equipo. Mientras los padres insistan en contratar entrenadores para sus hijos con el fin de mejorar su calidad de juego de manera individual, seguiremos sin lograr los resultados que se sabe esos muchachos pueden lograr, porque el talento está, pero los equipos son equipos por algo. Deben trabajar juntos. Un coach debe lograr cohesión en base a llevarles confianza, en trabajar su determinación, su fiereza a nivel competitivo, y en lograr disminuir sus lagunas mentales, y eso solo se consigue si una sola persona maneja el equipo y hacen vida de equipo. Mientras sigan cada uno por su lado, de manera individual obviamente lograrán algo, pero esto no quiere decir que necesariamente eso se refleje en el resto del equipo. Me alegra muchísimo saber que por fin FEDOGOLF tomará ese “toro por los cuernos”. Nuestros muchachos tienen todo el potencial de ser tan buenos como los chicos de Colombia, México, Puerto Rico o Argentina. El denominador común entre estos 4 países que uso de ejemplo es que sus selecciones trabajan juntas, y los coaches logran enfocarlos y dirigirlos hacia un solo norte. Sin dispersiones.

Cuando tuve la oportunidad de entrevistar a Mark Lawrie para este medio, el Director Regional de America Latina y el Caribe de la R&A tuvo palabras contundentes para el golf dominicano, y cito algunas de sus consideraciones : “Con todo el afecto que le tengo a este país, creo que aún están por debajo de su potencial. Este es un país con una población y una cantidad de canchas importantes. Sé que me van a decir que la mayoría son de resorts, pero están ahí, y con eso es que se debe contar. Son un país con significativamente más canchas que la mayoría, y con una población más importante que la mayoría, con lo cual, para ser descarnadamente honesto, yo tenía la expectativa de que República Dominicana, a través del LAAC y lo que eso generaba iba quizás a crecer más y a tener más protagonismo del que ha tenido. Agrego igual la pata de las mujeres, que si bien es un campeonato más nuevo (el WALA), creo que la expectativa también está en deuda en ese sentido. La parte positiva es que creo que hay más conciencia, y las autoridades del golf en Dominicana saben que están en un lugar que no deberían. Son conscientes que si bien hay algunos chispazos positivos, un país es fuerte cuando tu ranking te dice que el jugador 12 y el 6 son intercambiables. El nivel es parejo. Ni hablar cuando tu jugador 8 y el 2 son lo mismo, simplemente separados por cómo les ha ido en una determinada temporada. Yo lo que creo es que todavía aquí no han encontrado el salto final. A veces no termino de encontrar los motivos por los cuales no se ha dado eso. Y en cada viaje “meto el dedo en la llaga” y pregunto los por qué. Por qué Islas Caimán, con una cancha de golf y un buen programa de juniors y de alto rendimiento, tiene 2 ganadores del LAAC en 10 años, versus 0 de otros países, Dominicana incluido. Hay que analizar y tratar de llegar al fondo de la cuestión y ver por qué ocurre esto. ¿Por qué un país con mucho más potencial tiene menos resultados? Creo que tiene que ver con los procesos, y hay que ver cómo mejoramos eso, y determinar porque no se obtienen los resultados que uno espera de un país como República Dominicana”.

Afortunadamente FEDOGOLF se ha dado cuenta de eso y sé que con estos cambios que vienen pronto tendremos una selección más fuerte, y quien sabe si un campeón en el LAAC dentro de pocos años. Eso esperamos por el bien del futuro de nuestro golf.