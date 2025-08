Emmanuel Clase complica la situación de los Guardianes

La licencia pagada de Emmanuel Clase ha arruinado algunos planes. La noticia de que el cerrador All-Star está involucrado en la investigación de apuestas deportivas de la MLB "no solo privó a los Cleveland Guardians de su principal ficha de intercambio", informa Ken Rosenthal de The Athletic , sino que también "eliminó cualquier posibilidad de que los Guardians se convirtieran en compradores". Oficialmente en venta, y sin que se esperara que el jugador se llevara una buena cantidad en un mercado de relevistas en auge, el equipo traspasó al as Shane Bieber a los Blue Jays y a Paul Sewald a los Detroit Tigers el jueves, y, según se informa, buscó al jardinero Guante de Oro Steven Kwan.

Los ejecutivos de los Guardianes no eran los únicos que tenían mucho en juego en Clase. Es uno de los siete jugadores de béisbol que firmaron un acuerdo con la compañía Finlete, que permite a los fanáticos comprar acciones de las ganancias futuras de un jugador. El concepto es una variación de los acuerdos de reparto de ingresos que algunos atletas jóvenes firman para protegerse de la incertidumbre profesional, prometiendo a una firma de inversión un porcentaje de sus ganancias futuras a cambio de un adelanto en efectivo. Big League Advance, que ahora opera como Big League Advantage , podría ser la más conocida de estas firmas: Fernando Tatis Jr. demandó recientemente a BLA , acusándolos de usar "prácticas comerciales explotadoras y depredadoras" cuando lo firmaron con uno de estos contratos a los 17 años. Abrumadoramente, los jugadores que firman acuerdos de reparto de ingresos son jóvenes jugadores latinoamericanos, que pueden firmar con equipos de la MLB a una edad más temprana y tienden a recibir bonificaciones por firmar más bajas que sus contrapartes nacidas en los EE. UU.

A diferencia de BLA, Finlete corteja a los inversores minoristas, presentándose como "una oportunidad para ser inversor, además de fan". Al estar en el mercado de valores, todos los detalles de la oferta de Finlete en Clase están disponibles públicamente, tanto los términos prometidos a Clase como los descritos a los inversores-fans. El director ejecutivo de la compañía, Rob Connolly, me informó en un correo electrónico que 282 inversores participaron en la oferta de Clase, invirtiendo un total de más de 315.000 dólares de sus ganancias . La suspensión de Clase es una licencia remunerada, por lo que Connolly afirma que todos seguirán recibiendo sus dividendos. Pero, huelga decirlo, sus futuras ganancias no son lo que eran.

El acuerdo que Finlete firmó con Clase le prometía un pago de hasta 2,5 millones de dólares a cambio de hasta el 3 % de sus ganancias de béisbol antes de impuestos durante los próximos 25 años. Si la oferta no se financiaba en su totalidad —lo que finalmente ocurrió, ya que la oferta cerró en unos 315.000 dólares—, ese porcentaje se reduciría proporcionalmente. Terminó debiendo a los inversores aproximadamente el 0,3 % de sus ganancias futuras, y Connolly afirmó que Clase ha recibido más de 237.000 dólares en virtud del acuerdo.

Las acciones preferentes de Emmanuel Clase se vendieron con una inversión mínima de $396. Quienes invirtieran cantidades mayores podrían calificar para ciertos beneficios y acciones adicionales: con $5,000 se obtendría una tarjeta de béisbol autografiada de Clase; con $50,000, un viaje con todos los gastos pagados a Cleveland para un partido de los Guardians y una reunión con Clase. Los documentos de la oferta también debían identificar diversos factores de riesgo específicos de la inversión. Por ejemplo: "Un jugador podría dejar de practicar atletismo profesional en cualquier momento debido a enfermedad, lesión o fallecimiento, si es expulsado del equipo y no puede conseguir un nuevo contrato, si recibe publicidad negativa o si es suspendido o vetado de la liga profesional". Finlete declaró en el documento que fijó el precio de las acciones con base en estimaciones internas de las ganancias potenciales de Clase. No se sabe con certeza cuáles eran esas estimaciones, pero en septiembre pasado, Finlete señaló a los escépticos de Twitter los contratos de los relevistas de las Grandes Ligas Edwin Díaz y Josh Hader. Otros clientes de Finlete incluyen a Tirso Ornelas, un prospecto de los Padres de las ligas menores superiores que tuvo su primera taza de café en la MLB esta primavera, y Jhostynxon García, un prospecto de los jardines de los Red Sox apodado "La Contraseña".

Se puede entender por qué un joven jugador de ligas menores podría estar interesado en esta seguridad financiera: el béisbol es impredecible y muy difícil. Ornelas se fue de 14-1 en su breve paso por las mayores. Un reciente informe de prospectos de FanGraphs señaló las "tasas de ponches de bandera roja en la liga A" de García. El caso de Clase es un poco más extraño. Firmó el acuerdo con Finlete en julio de 2024, su quinta temporada en las mayores. En su salida más reciente antes de firmar el acuerdo, había logrado su salvamento número 29 con una entrada en blanco contra Tampa Bay que redujo su efectividad a 0.81. El acuerdo en sí está fechado el 16 de julio, noche en la que Clase también estaba cerrando su tercer Juego de Estrellas consecutivo de la MLB. Ponchó a Pete Alonso para abrir la novena y liquidó a Bryan Reynolds con tres cortadores de 99 mph para cerrarla.

Clase terminaría 2024 con la mayor cantidad de salvamentos en el béisbol por tercer año consecutivo, una temporada tan dominante que fue el raro relevista en terminar entre los tres primeros en la votación para el Cy Young de la Liga Americana. Su contrato, que le paga $4.9 millones este año, es ciertamente bastante malo, y no será agente libre hasta su temporada de 31 años en 2029, pero supera ampliamente la calificación salarial de Ornelas.

Connolly reconoció que la mayoría de los atletas de Finlete son jugadores de ligas menores que comienzan sus carreras, pero dijo: «Los jugadores consolidados pueden buscar capital por razones que van desde diversificar su planificación financiera hasta fortalecer su relación con su afición. En definitiva, la decisión de cada atleta es personal y voluntaria». El agente de Clase no respondió de inmediato a una solicitud de información sobre esta decisión, y la relación de Clase con su afición probablemente no sea muy profunda en este momento, ya que ha arruinado toda la temporada de los Guardianes. Los relevistas son volátiles. No siempre se puede confiar en uno.