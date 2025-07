¡Anoten la fecha! República Dominicana y Puerto Rico se enfrentarán en el Citi Field de Nueva York

En la próxima temporada de béisbol invernal, República Dominicana y Puerto Rico se enfrentarán en el Citi Field de Nueva York en un esperado partido que tendrá fecha para el 15 de noviembre de 2025.

Un comunicado señala que el evento contará con la presencia del antiguo All-stars Robinson Canó, quien jugará con la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (LIDOM).

Se tiene previsto que este sea su último partido profesional en suelo estadounidense y en su honor, todos los jugadores dominicanos llevarán su camiseta con el número 24.

De acuerdo con la página web del equipo New York Mets, la preventa iniciará el martes 22 de julio a las 10:00 am y la venta general será el jueves 24 de julio a las 10:00 am.

"Los rosters de los equipos se anunciarán en los próximos meses, pero el ex All-Star Robinson Canó está programado para jugar su último partido profesional en suelo estadounidense", señala un comunicado de los Mets.