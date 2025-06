Más de un millón de asientos en el Mundial de Clubes

Después de una fase de grupos jugada frente a más de uno millón de asientos vacíos, el Mundial de Clubes avanza a las rondas eliminatorias que pronto podrían parecerse a un clon de la Liga de Campeones.

Nueve equipos que avanzaron a los octavos de final son de Europa, junto con cuatro de Brasil y uno de la MLS, México y Arabia Saudí.

Aproximadamente el 56,7% de la capacidad pública listada se llenó para los 48 partidos de la fase de grupos, que incluyeron multitudes de 3.412 y 6.730 en Orlando, Florida; 5.282 y 8.239 en Cincinnati. La FIFA no proporcionó capacidades específicas para el torneo a pesar de las repetidas solicitudes de The Associated Press.

La asistencia total anunciada fue de 1,67 millones de un total de 2,95 millones de capacidad, un promedio de 34.759.

Solo el 44,9% se llenó en cinco partidos en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, el sitio de la final de la Copa del Mundo del próximo año, y el 50% en el Rose Bowl en Pasadena, California, donde se jugó el partido de campeonato de 1994.

Entre las otras sedes para el Mundial de 2026, en Miami Gardens, Florida se llenó el 81,8% de la capacidad; el 61,6% en Filadelfia, el 52% en Seattle y el 44,3% en Atlanta.

El portavoz de la FIFA, Bryan Swanson, no respondió a una solicitud para que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, discutiera el torneo y la asistencia. La FIFA emitió un comunicado que decía: “El apetito por el torneo habla por sí mismo: los aficionados de 168 países ya han comprado entradas... una clara señal de anticipación y alcance global”.

Cuartos de final podrían ser europeos

La segunda ronda comienza el sábado con un enfrentamiento totalmente brasileño entre Palmeiras y Botafogo, seguido por Chelsea-Benfica más tarde ese día.

El domingo comienza con el encuentro de alto perfil entre el Inter Miami y Lionel Messi contra el campeón europeo Paris Saint-Germain y es seguido por Bayern Munich-Flamengo.

Inter de Milán-Fluminense y Manchester City-Al Hilal se medirán el lunes, y Real Madrid-Juventus y Borussia Dortmund-Monterrey el martes.

Los equipos europeos ganaron 16 de las 17 ediciones anteriores de un Mundial de Clubes de ocho equipos, la única excepción fue una victoria en 2012 del Corinthians de Brasil sobre el Chelsea.

El Manchester City es el único equipo que fue 3-0 en la fase de grupos.

Problemas con el clima

Cinco de los 12 estadios que se están utilizando son sitios para la Copa del Mundo del próximo año, que tendrá 104 partidos en lugar de 64 y muchos más juegos sin equipos y jugadores prestigiosos.

Hubo cinco retrasos por el clima en la fase de grupos del Mundial de Clubes y las temperaturas a veces superaron los 90 grados (32 Celsius), una señal de que el cambio climático podría impactar la Copa del Mundo del próximo año. Sin embargo, cuatro de los estadios para el torneo del próximo año tienen techos y control climático.

Mbappé no ha aparecido

Kylian Mbappé del Real Madrid, entre las principales estrellas del fútbol, no jugó ni un minuto de la fase de grupos, habiendo sido hospitalizado y tratado por gastroenteritis aguda. Llamó la atención esta semana cuando la oficina del fiscal de París dijo que presentó un caso de acoso moral contra el PSG, su antiguo club.

“No quiero ser optimista y adelantarme, pero lo necesitamos porque es un jugador de primer nivel, uno de los mejores del mundo. Esperamos que regrese pronto”, afirmó el jueves el entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso.